बिहार में ठंड और कोहरे का प्रकोप, पटना और डेहरी रहे सबसे सर्द, अगले 5 दिनों राहत के नहीं आसार

पिछले दो दिनों से बिहार में ठंड की बढ़ोतरी हो गई है. खासकर राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में के तापमान में काफी गिरावट आई है. सर्दी की वजह से अब दिन में भी धूप के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

दक्षिण बिहार में राजधानी पटना डेहरी गया में तापमान में काफी गिरावट आ गई है यहां पर अधिकतम तापमान 12 डिग्री के करीब पहुंच चुका है.

मौसम विभाग पटना के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और उसके आसपास समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में बना हुआ है. इसके प्रभाव से राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह अभी बना रहेगा और ठंड में बढ़ोतरी रहने का पूर्वानुमान है.

प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का प्रकोप

प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है. फ़िलहाल किसी भी जिले में बारिश होने का अनुमान नहीं है. वहीं दूसरी तरफ़ पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, वाल्मीकीनगर और सुपौल जिलों में सुबह से घना कुहासा हुआ है. ये अवधि सुबह 10 से 11 बजे तक भी हो सकती है.

आज शनिवार 20 दिसंबर को भी पटना, डेहरी, गया जैसे शहरों में धूप निकलने के आसार नहीं है. अगर धूप निकलती भी है तो दो बजे के बाद थोड़ी देर के लिए ही सूर्य देवता के दर्शन हो पाएंगे.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

बता दें कि कल शुक्रवार से ही पटना सहित कई जिलों में तापमान में काफी गिरावट आ गई है. राजधानी पटना में बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और पूरे दिन धूप नहीं निकली. हालांकि सासाराम जिले के डेहरी में अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा. जो राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा.

उत्तर बिहार के कई जिलों में तापमान में ज्यादा कमी नहीं रही. राज्य में सबसे अधिक तापमान किशनगंज में 25.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जहानाबाद, नवादा, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा सहित कई जिलों में 15 से 17 डिग्री के बीच दिन का अधिकतम तापमान रहा. अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में कोहरे और शीतलहर का दौर जारी रहेगा.

बिहार: डॉ. सजल कुमार अपहरण केस में 6 आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में दो बदमाश घायल



