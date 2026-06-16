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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में मानसून की दस्तक, कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट, पटना समेत 14 जगह गर्मी का तांडव

बिहार में मानसून की दस्तक, कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट, पटना समेत 14 जगह गर्मी का तांडव

Bihar Weather Today: उत्तर बिहार के कई जिलों में मंगलवार (16 जून) को झमाझम बारिश होने की उम्मीद है. दक्षिण इलाके में गर्मी से राहत कोई राहत नहीं मिलेगी. पटना सहित कई जिलों में सूरज के तेबर तल्ख दिखे.

Reported By : परमानंद सिंह |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Jun 2026 11:05 AM (IST)
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बिहार के अधिकांश इलाकों में मानसून दस्तक दे चुका है. परंतु दक्षिण बिहार में सूरज के तल्ख तेवर से पटना सहित 14 जिले भीषण गर्मी की चपेट में है. पूरे दिन उमस गर्मी से लोग परेशान हैं. हवा नहीं चलने के कारण पसीने से लथपथ देखे जा रहे है. हालांकि उत्तर बिहार में कई जगहों पर बारिश हो रही है. मौसम विभाग की मानें तो जून महीने में दक्षिण बिहार में बारिश की स्थिति बहुत कम दिख रही है.

19 या 20 जून से दक्षिण बिहार के कुछ-कुछ इलाकों में बारिश की स्थिति बन सकती है, लेकिन गर्मी से बहुत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मंगलवार को उत्तर बिहार के सभी जिले और दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाके में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ-कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है.

इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

इसके साथ ही मेघ गर्जन, बज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर चलने का पूर्वानुमान है. तो वहीं राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भाग के सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.  उत्तर पश्चिमी इलाके के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज में भी तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर चलने का साथ मध्यम स्तर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 

मौसम विभाग ने आज सुबह 4:00 बजे से पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली जिले में बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया. इन जिलों में सुबह से बारिश दर्ज की गई है. परंतु पटना में सुबह से ही कड़ी धूप देखी जा रही है. वहीं आज दक्षिण बिहार के मध्य और पश्चिमी इलाके के 14 जिलों में भीषण गर्मी लोगों को झेलना पड़ेगी. 

गर्मी की चपेट में रहे बिहार के ये जिले

गर्मी की चपेट में रहने वाले जिलों में पटना के अलावा नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, गयाजी, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बक्सर, जहानाबाद, अरबल और भोजपुर जिला शामिल है. मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अभी बारिश की कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है. कभी-कभी कुछ-कुछ जगहों पर हल्की बूंदा-बांदी हो सकती है. परंतु उमस गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. 

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मानसून के समय में लोगों को रुलाने वाली गर्मी होती है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अभी के समय 40 डिग्री तापमान 44 डिग्री के बराबर है. दक्षिण बिहार में अभी अगले तीन-चार दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है. राजधानी पटना के तापमान में 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. तो वहीं सबसे अधिक तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में दर्ज किया गया. 

उमस भरी गर्मी से लोगों का बुरा हाल

यहां पूरे दिन लू और उष्ण लहर की स्थिति बनी रही. वहीं कैमूर में भी 41 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. अन्य सभी जिलों में 40 डिग्री से नीचे तापमान रहा. सबसे कम तापमान किशनगंज में 34.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो अधिकांश जिलों में 37 से 38 डिग्री के बीच तापमान रहा और उत्तर बिहार के भी लगभग सभी जिलों में उमस गर्मी बरकरार रही.

हालांकि उत्तर बिहार में लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है. सबसे अधिक 84.6 मिली मीटर के साथ भारी बारिश कटिहार में दर्ज की गई. इसके अलावा पूर्णिया, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में हल्की बारिश दर्ज हुई. जहां हल्की बारिश हुई, वहां भी उमस भरी गर्मी बरकरार रही.

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Published at : 16 Jun 2026 11:05 AM (IST)
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