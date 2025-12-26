हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारठंड के प्रकोप के चलते DM का निर्देश, 8वीं तक के सभी स्कूल 30 दिसंबर तक रहेंगे बंद

ठंड के प्रकोप के चलते DM का निर्देश, 8वीं तक के सभी स्कूल 30 दिसंबर तक रहेंगे बंद

Patna School Closed: पटना में शुक्रवार (26 दिसंबर) को 3.8 डिग्री की गिरावट के साथ 14.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. पूरे दिन धूप नहीं निकली. जहानाबाद, गया समेत अन्य जिलों में भी भीषण ठंड है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत | Updated at : 26 Dec 2025 11:31 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में पिछले करीब 8 दिनों से लगातार ठंड का प्रकोप जारी है. खासकर पटना, जहानाबाद, गया, नवादा सहित दक्षिण बिहार और पश्चिमी इलाके के कई जिलों में भीषण ठंड पड़ रही है. इसे देखते हुए आज (26 दिसंबर) पटना जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम बड़ा निर्देश देते हुए 30 दिसंबर तक आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल से लेकर आठवीं क्लास तक के सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधी बंद रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही क्लास 8 से ऊपर के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को सुबह 10:00 बजे दोपहर 3:30 तक खुला रखने का निर्देश दिया गया है.

बिहार में लगभग 20 दिसंबर से कई जिलों में पारा गिरने लगा है, जिसे देखते हुए पटना जिलाधिकारी ने 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक के लिए प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी से लेकर आठवीं क्लास को बंद रखने का निर्देश दिया था. अभी ठंड में कमी नहीं आई है और तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है. जिसको देखते हुए पटना डीएम ने या बड़ा निर्णय लिया है. 

पारे में गिरावट साथ कनकनी बरकरार

बता दें कि ठंड का प्रकोप लगातार जारी है. राजधानी पटना में शुक्रवार (26 दिसंबर) को 3.8 डिग्री की गिरावट के साथ 14.6 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान दर्ज किया गया. पूरे दिन धूप नहीं निकली और पछुआ हवा के साथ कनकनी बरकरार रही. समस्तीपुर में सबसे अधिक 4.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. 

मधुबनी, दरभंगा और सुपौल में भी गिरा पारा

इसके अलावा मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, मोतिहारी, छपरा, सिवान, बक्सर में भी दो से चार डिग्री तापमान में गिरावट रही और इन जिलों में भी 15 डिग्री के आसपास तापमान रहा, जिससे पूरे दिन शीतलहर वाली स्थिति दर्ज की गई. ठंड को देखते हुए अब सभी जिलों के प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रहे हैं. 

पटना में सभी जगह की जा रही अलाव की व्यवस्था

पटना में सभी जगह पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी 31 दिसंबर तक अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. खासकर पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिले ठंड से ज्यादा प्रभावित रहेंगे, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है.

Published at : 26 Dec 2025 10:57 PM (IST)
Tags :
Cold Weather Patna BIHAR NEWS
