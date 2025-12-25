बिहार में पिछले एक सप्ताह से अधिकांश जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है. राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश जगहों तो उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके में ठंड से लोग ज्यादा परेशान है. इसकी मुख्य वजह है कि राज्य में पछुआ हवा तेजी से चल रहा है और कनकनी बढ़ी हुई है. कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा और शीत लहर तथा कई जगहों पर शीत लहर दर्ज की जा रही है.

मौसम विभाग के अनुसार आज (25 दिसंबर) गुरुवार की सुबह 13 जिलों में घना कुहासा रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही इन जिलों में आज कोल्ड डे की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान है. इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा ,नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय जिला शामिल है.

28 दिसंबर तक राज्य में ठंड से राहत नहीं- मौसम विभाग

जानकारी के अनुसार, राजधानी पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर जैसे जिलों में भी सुबह के समय कोहरा तथा अधिक ठंड रहने की संभावना बन रही है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के दक्षिण बिहार के लगभग सभी जिले तो उत्तर बिहार के पश्चिम और मध्य भाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर घना कुहासा और शीत लहर वाली स्थिति बने रहने की प्रबल संभावना है. आगामी 28 दिसंबर तक राज्य में ठंड से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है.

अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकांश जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कनकनी वाली पछुआ हवा का प्रभाव चल रहा है जो अगले चार से पांच दिनों तक अधिकांश जिलों में शीतलहर वाली स्थिति बने रहने की पूरी संभावना है. हालांकि कई जिलों में बीच-बीच में दिन में धूप भी निकालते रहेंगे जिससे कि दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और राहत मिल सकती है, लेकिन रात्रि में ठंड की स्थिति बरकरार रहेगी.

5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ तापमान रहा 19.2 डिग्री सेल्सियस

हालांकि दिन के अधिकतम तापमान में कई जिलों में 1 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है तो कई जिलों में कमी भी आई है. राजधानी पटना में मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 19.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. बुधवार को 12:00 बजे के बाद धूप निकले और पटना के लोगों को राहत मिली. वहीं सबसे अधिक तापमान सिवान के जीरादेई में 20.3 डिग्री सेल्सियस रहा. हालांकि न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन रहने की संभावना नहीं है. सबसे कम 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड भागलपुर के सबौर में दर्ज किया गया, जबकि अधिक न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा. लेकिन सबसे कम न्यूनतम दृश्य 50 मीटर गयाजी में दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक कहीं भी वर्ष की संभावना नहीं है परंतु ठंड में विशेष राहत की भी उम्मीद नहीं है.

ये भी पढ़िए- बिहार: समस्तीपुर में BJP नेता की हत्या, कंप्यूटर की दुकान पर बदमाशों ने गोलियों से भूना