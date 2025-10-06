बिहार विधानसभा चुनाव: दूसरे चरण में इन 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, पढ़ें पूरी जानकारी

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में दो चरणों में चुनाव कराया जाएगा. इसमें पहले फेज के लिए वोटिंग 6 अक्टूबर को होगी तो वहीं दूसरे फेज के लिए 11 नवंबर को मतदान किया जाएगा. इस चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में दूसरे चरण के लिए 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी. आइए डिटेल में जानते हैं कि वे कौनसी 122 सीटें हैं जहां दूसरे फेज में वोट डाले जाएंगे.

दूसरे चरण में इन 122 सीटों पर पड़ेंगे वोट

1. वाल्मिकी नगर

2. रामनगर (एससी)

3. नरकटियागंज

4. बगहा

5. लौरिया

6. नौतन

7. चनपटिया

8. बेतिया

9. सिकटा

10. रक्सौल

11. सुगौली

12. नरकटिया

13. हरसिद्धि (एससी)

14. गोविंदगंज

15. केसरिया

16. कल्याणपुर

17. पिपरा

18. मधुबन

19. मोतिहारी

20. चिरैया

21. ढाका

22. शिवहर

23. रीगा

24. बथनाहा (एससी)

25. परिहार

26. सुरसंड

27. बाजपट्टी

28. सीतामढी

29. रून्नीसैदपुर

30. बेलसंड

31. हरलाखी

32. बेनीपट्टी

33. खजौली

34. बाबूबरही

35. बिस्फी

36. मधुबनी

37. राजनगर (एससी)

38. झंझारपुर

39. फुलपरास

40. लौकहा

41. निर्मली

42. पिपरा

43. सुपौल

44. त्रिवेणीगंज (एससी)

45. छातापुर

46. नरपतगंज

47. रानीगंज (अनुसूचित जाति)

48. फारबिसगंज

49. अररिया

50. जोकीहाट

51. सिकटी

52. बहादुरगंज

53. ठाकुरगंज

54. किशनगंज

55. कोचाधामन

56. अमौर

57. बैसी

58. कसबा

59. बनमनखी (अ.जा.)

60. रुपौली

61. धमदाहा

62. पूर्णिया

63. कटिहार

64. कदवा

65. बलरामपुर

66. प्राणपुर

67. मनिहारी (एसटी)

68. बरारी

69. कोरहा (एससी)

70. बिहपुर

71. गोपालपुर

72. पीरपैंती (एससी)

73. कहलगांव

74. भागलपुर

75. सुलतानगंज

76. नाथनगर

77. अमरपुर

78. धोरैया (एससी)

79. बांका

80. कटोरिया (एसटी)

81. बेलहर

82. रामगढ

83. मोहनिया (एससी)

84. भभुआ

85. चैनपुर

86. चेनारी (एससी)

87. सासाराम

88. करगहर

89. दिनारा

90. नोखा

91. डेहरी

92. काराकाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

93. अरवल

94. कुर्था

95. जहानाबाद

96. घोसी

97. मखदुमपुर (एससी)

98. गोह

99. ओबरा

100. नबीनगर

101. कुटुम्बा (एससी)

102. औरंगाबाद

103. रफीगंज

104. गुरुआ

105. शेरघाटी

106. इमामगंज (एससी)

107. बाराचट्टी (एससी)

108. बोधगया (एससी)

109. गया टाउन

110. टिकारी

111. बेलागंज

112. अत्रि

113. वजीरगंज

114. रजौली (एससी)

115. हिसुआ

116. नवादा

117. गोबिंदपुर

118. वारसलिगंज

119. सिकंदरा (एससी)

120. जमुई

121. झाझा

122. चकाई