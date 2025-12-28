बिहार: जमुई में मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, हावड़ा-दिल्ली रेल मार्ग ठप

बिहार के जमुई जिले में 28 दिसंबर 2025 को एक मालगाड़ी के आठ डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण हावड़ा-पटना-दिल्ली रेल मार्ग की सारी रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी की इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की अब तक कोई सूचना नहीं मिली है. वहीं पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जिसमें दुर्घटना की सारी जानकारियां मिल जाएंगी.

दुर्घटना के कारण 24 ट्रेन का परिचालन हुआ प्रभावित

अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना शनिवार को रात के करीब 11 बजकर 25 मिनट पर पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल अंतर्गत लाहाबन और सिमुलतला रेलवे स्टेशन के बीच में हुई है. जिसके कारण करीब 24 ट्रेन का परिचालन प्रभावित हुआ है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है. अधिकारी ने यह बताया है कि आसनसोल, मधुपुर और झाझा रेलवे स्टेशनों से दुर्घटना राहत ट्रेन घटनास्थल पर भेजी गई हैं. वहीं उन्होंने यह भी बताया की पटरियों से क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटाने और रेल यातायात को बहाल करने के लिए कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है.

मार्ग अवरुद्ध होने से ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव

पूर्व रेलवे के अधिकारी का कहना है कि मालगाड़ी के डिब्बों के पटरी से उतरने से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं. जिसके कारण कई एक्सप्रेस और अन्य यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव भी किया गया है. वहीं कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से भी निकाला जा रहा है. जिसके बाद उन्होंने बताया कि 12369 हावड़ा–देहरादून कुंभ एक्सप्रेस, 13105 सियालदह–बलिया एक्सप्रेस, 13030 मोकामा–हावड़ा एक्सप्रेस और कई मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन रद्द कर दी गई हैं.

इन ट्रेनों को निकाला जा रहा है अन्य मार्गों से

वहीं इसके अलावा कई एक्सप्रेस ट्रेनों को धनबाद–गया सहित अन्य मार्गों से निकाला जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि इनमें 12305 हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, 22347 हावड़ा–पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, 22500 वाराणसी–देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस, 22499 देवघर–वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस और 13332 पटना–धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल हैं.