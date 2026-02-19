हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: राज्यसभा चुनाव को लेकर AIMIM का बड़ा ऐलान, समर्थन देगी या उतारेगी उम्मीदवार?

बिहार: राज्यसभा चुनाव को लेकर AIMIM का बड़ा ऐलान, समर्थन देगी या उतारेगी उम्मीदवार?

Bihar Rajya Sabha Election: AIMIM राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी. अख्तरुल ने कहा कि पार्टी समर्थन नहीं नेतृत्व के लिए बनी है और असदुद्दीन ओवैसी की आवाज सदन तक पहुंचेगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है. पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह इस बार राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी और किसी अन्य दल को समर्थन देने के लिए नहीं बनी है.

पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि AIMIM सिर्फ समर्थन देने के लिए राजनीति में नहीं आई है. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या मैं सिर्फ समर्थन देने के लिए ही जन्मा हूं. पहले यह भी पूछा जाए कि मुझे कौन समर्थन देगा. उनका कहना है कि राज्यसभा में उनकी पार्टी का अभी कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए AIMIM चाहती है कि उसकी आवाज भी सदन में पहुंचे.

दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते है ओवैसी

अख्तरुल ईमान ने केंद्र और राज्य की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जो लोग सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और दलितों, पिछड़ों व दबे-कुचले वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं. उन्हें AIMIM का साथ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाते हैं. देश में कहीं भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति होती है तो वे सबसे पहले वहां खड़े दिखाई देते हैं.

ओवैसी के हाथों को मजबूद करें कार्यकर्ता- अख्तरुल

उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की कि ओवैसी के हाथ मजबूत किए जाएं और AIMIM को राज्यसभा में पहुंचाया जाए. ताकि पार्टी संसद के उच्च सदन में भी अपने विचार मजबूती से रख सके. पार्टी का मानना है कि अब समय आ गया है जब वह सिर्फ समर्थन देने की राजनीति छोड़कर खुद नेतृत्व की भूमिका निभाए.

ये भी पढ़िए- Border 2 BO Day 27: 'ओ रोमियो' के आगे मजबूती से डटी हुई है 'बॉर्डर 2', चौथे बुधवार भी खूब छापे नोट, जानें- 27 दिनों का टोटल कलेक्शन

Published at : 19 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Akhtarul Iman AIMIM BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: राज्यसभा चुनाव को लेकर AIMIM का बड़ा ऐलान, समर्थन देगी या उतारेगी उम्मीदवार?
बिहार: राज्यसभा चुनाव को लेकर AIMIM का बड़ा ऐलान, समर्थन देगी या उतारेगी उम्मीदवार?
बिहार
पटना हाईकोर्ट ने बिजेंद्र यादव सहित 42 विधायकों को भेजा नोटिस, चेतन आनंद का भी नाम, जानें मामला
पटना हाईकोर्ट ने बिजेंद्र यादव सहित 42 विधायकों को भेजा नोटिस, चेतन आनंद का भी नाम, जानें मामला
बिहार
बिहार में अब ई-निबंधन पोर्टल से लें जमीन की पूरी जानकारी, खरीदार-विक्रेता दोनों को लाभ
बिहार में अब ई-निबंधन पोर्टल से लें जमीन की पूरी जानकारी, खरीदार-विक्रेता दोनों को लाभ
बिहार
CM नीतीश कुमार को RJD सांसद ने लिखा पत्र, 'बिल गेट्स और गेट्स फाउंडेशन से संबंध तोड़ें'
CM नीतीश कुमार को RJD सांसद ने लिखा पत्र, 'बिल गेट्स और गेट्स फाउंडेशन से संबंध तोड़ें'
Advertisement

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- 'देश में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे...'
तमिलनाडु में मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- 'देश में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
यूटिलिटी
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget