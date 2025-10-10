हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Politics: चिराग पासवान इस मांग ने NDA की बढ़ाईं मुश्किलें, क्या मानेंगे LJP (R) चीफ?

Bihar Politics: चिराग पासवान इस मांग ने NDA की बढ़ाईं मुश्किलें, क्या मानेंगे LJP (R) चीफ?

Bihar News: वर्ष 2020 के चुनाव में NDA से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले चिराग इस बार जनता दल (यूनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) वाले NDA गठबंधन का हिस्सा हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 10 Oct 2025 04:27 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान की अधिक सीट की मांग ने बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए समीकरणों को पेंचीदा बना दिया है, हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं को समाधान जल्द निकलने की उम्मीद है.

सीट बंटवारे को लेकर NDA के साथ ही विपक्षी महागठबंधन में भी पिछले कई दिनों से गतिरोध बना हुआ है. NDA में गतिरोध की एक बड़ी वजह चिराग पासवान के अपने रुख पर अडिग रहने को माना जा रहा है.

सूत्रों का कहना है कि कई मौकों पर खुद को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘हनुमान’ कहने वाले चिराग अधिक सीट की मांग के अपने रुख पर अडिग हैं. केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता नित्यानंद राय ने चिराग से मुलाकात के बाद कहा कि सबकुछ सकारात्मक है.

वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले चिराग इस बार जनता दल (यूनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) वाले NDA गठबंधन का हिस्सा हैं. तब उन्होंने जद(यू) के खिलाफ अपने उम्मीवार उतारने की रणनीति अपनायी थी, जिसके चलते नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीट पर सिमट गई थी.

वर्ष 2020 में तत्कालीन लोजपा ने 135 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 134 हार गए. पार्टी को 5.64 प्रतिशत मत हासिल हुआ था. हालांकि, ‘चिराग फैक्टर’ से जद(यू) को नुकसान पहुंचा था. मटिहानी सीट से लोजपा के टिकट पर जीते राजकुमार सिंह बाद में जद(यू) में शामिल हो गए थे. बाद में लोजपा दो धड़ो में टूट गई थी. लोजपा (रामविलास) का नेतृत्व चिराग और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) की अगुवाई उनके चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं.

यह मांग मानना बीजेपी के लिए आसान नहीं 

नीतीश कुमार के साथ मतभेद के कारण 2020 में NDA से अलग हुए चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर NDA में लौटे और उनकी पार्टी ने पांच लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी और सभी पर जीत दर्ज करके अपनी ताकत साबित की. अब वे विधानसभा चुनाव में 30 से 35 सीट की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

NDA में दलों की संख्या को देखते हुए चिराग की यह मांग मानना बीजेपी के लिए आसान नहीं है. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी चिराग पासवान को 22 विधानसभा सीट के साथ राज्यसभा और विधान परिषद की एक-एक सीट देने को तैयार है.

सूत्रों का कहना है कि हाल ही में चिराग पासवान की दिल्ली में बीजेपी नेताओं धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से मुलाकात हुई थी, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा हुई, लेकिन बात नहीं बनी.

मटिहानी सीट को लेकर जद(यू) और लोजपा (रामविलास) के बीच टकराव की स्थिति है. जद(यू) का कहना है कि यह सीट उनके मौजूदा विधायक की है, जबकि चिराग का तर्क है कि यह सीट 2020 में उनकी पार्टी के टिकट पर जीती गई थी. वहीं, मोतिहारी के गोविंदगंज सीट पर चिराग अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए मांग रहे हैं, जबकि वहां बीजेपी का वर्तमान विधायक है.

बीते बुधवार को चिराग ने ‘एक्स’ पर एक भावनात्मक संदेश में अपने पिता रामविलास पासवान का उल्लेख करते हुए लिखा, 'पापा कहा करते थे—‘‘अपराध मत करो, अपराध मत सहो. अगर जीना है तो मरना सीखो, हर कदम पर लड़ना सीखो.'

वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार मिश्र ने कहा, 'यह दवाब की राजनीति है. वर्तमान परिस्थिति में चिराग NDA छोड़ कर कही नहीं जाने वाले हैं, उन्हें पता है कि शायद दूसरे गठबंधन में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिले. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज मजबूत स्थिति में नहीं है.'

हेमंत सोरेन की JMM ने बढ़ा दी RJD की टेंशन? बिहार चुनाव में रख दी बड़ी डिमांड

बीजेपी चुनाव समिति के सदस्य प्रेम रंजन पटेल ने कहा, 'पार्टी के चुनाव समिति के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान चिराग पासवान के संपर्क में हैं और एक-दो दिन में कोई रास्ता निकल जाएगा.'

वहीं,लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा ने कहा, 'हमारा वोट शेयर अब आठ प्रतिशत से अधिक है. हमारे NDA में रहने से गठबंधन की ताकत और बढ़ेगी. सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है और हमारे नेता जल्द ही अंतिम निर्णय लेंगे.'

Published at : 10 Oct 2025 04:23 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement

वीडियोज

1 October से Atal Pension Yojana में बड़ा बदलाव! जानें नए Form के 3 अहम Updates | Paisa Live
एक यूनिक मर्डर मिस्ट्री,कोंकणा सेन शर्मा की सीरीज आपको अंत तक बांधे रखेगी।
Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Bareilly Violence: दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर के घर बैंक का नोटिस | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
आईपीएल
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
बॉलीवुड
Birthday Special: 'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस
'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
Embed widget