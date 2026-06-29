बिहार: पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री दीपक प्रकाश ने दी बड़ी जानकारी, 'इस बार…'

बिहार में पंचायत चुनाव होना है और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सोमवार (20 जून, 2026) को मीडिया से बातचीत में चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी कुछ अपडेट दिया. उन्होंने साफ किया कि इस बार आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा.

मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, "राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में पंचायत चुनाव की सारी तैयारी चल रही है. सभी जगहों पर जनसंख्या का प्रकाशन किया गया है. इसके बाद रोस्टर के निर्माण को लेकर भी निर्वाचन आयोग के निर्देशन में काम चलेगा. ईवीएम के रखरखाव की तैयारी या बाकी जो भी अन्य तैयारी है विभाग के स्तर से निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जा रहा है.

'2021 में दिसंबर में पूरा हुआ था चुनाव का काम'

एक सवाल के जवाब में दीपक प्रकाश ने कहा कि जो कुछ भी काम होना है निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जा रहा है. आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए 10 साल हुए हैं. इस बार आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा. बाकी जो चुनाव से संबंधित लोगों के सामान्यत: सवाल होते हैं तो सही समय पर चुनाव कराए जाएंगे. 2021 में दिसंबर में चुनाव का काम पूरा हुआ था तो उसी कार्यकाल को देखते हुए इस बार भी चुनाव कराए जाएंगे.

आगे उन्होंने जानकारी दी कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाने हैं. लोगों को सहूलियत होगी. हर तरह से चुनाव निष्पक्ष हो इसको लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी की जा रही है.

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इस सवाल पर कि जो भी जन प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि जब तक परिसीमन नहीं होता है चुनाव नहीं होना चाहिए. इस पर मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि आरक्षण के ऊपर तो काम चल ही रहा है. 10 साल हुए हैं रोस्टर को लागू हुए, तो इस बार बदलाव होगा.

'पुराने डेटा का नहीं कर सकते इस्तेमाल'

दीपक प्रकाश ने कहा कि 2021 में कोरोना के कारण सेंसस का काम नहीं हो पाया था तो हम लोगों के पास डेटा नहीं है. पूरे देश में परिसीमन होना है, लोकसभा के लिए हो या विधानसभा के लिए हो, उस डेटा के आने के बाद परिसीमन का काम होगा. इस बार परिसीमन संभव नहीं है क्योंकि समय नहीं है. परिसीमन के लिए लंबी प्रक्रिया होती है. आज के समय में जनगणना का काम चल रहा है. हम लोग पुराने डेटा को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.

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