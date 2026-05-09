बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल पदभार ग्रहण करने के बाद पहले ही दिन से एक्शन मोड में नजर आए, मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं बोलूंगा तो उसके बाद कहर ढहेगा.

बिहार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने आज शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कल शुक्रवार को हम पदभार ग्रहण किया, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की. मंत्री ने बताया कि बैठक में हमने साफ तौर पर सभी अधिकारियों, पदाधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया है. मंत्री अधिकारियों को सुधरने के लिए कहा है.

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मंत्री ने अधिकारियों को सिखाया ईमानदारी का पाठ

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में एक-एक लोग जनता के प्रति जिम्मेदार बने, इसके लिए पदाधिकारी, कर्मचारी सारा सिस्टम ईमानदारी और जिम्मेदारी से कम करें. मंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि जो आदमी सिस्टम में गलत करेंगें वे या तो सुधरेंगे या सलाखों के पीछे जाएंगे. दिलीप जैसवल ने कहा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो भी चुनौती है, उसको हम अवसर में बदल देंगे और तकनीकी तरीके से विभाग को चलाएंगे.

पदाधिकारियों को जनता के प्रति बनाना है जिम्मेदार

उन्होंने कहा कि पहले जब हम भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे, तो कड़े नियम लाए थे. उसमें भू माफिया रजिस्टर को फाड़ कर सारे जमीन का रिकॉर्ड गायब कर देता था. अब जब हम मंत्री बने तो करोड़ो पन्नों का हम स्कैनिंग करवाए थे और अभी सारा रिकॉर्ड मेरे विभाग में है. अब कोई भी जमीन माफिया रजिस्टर फाड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. उन्होंने कहा कि पदाधिकारी को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाना है, जनता को न्याय के साथ उसके काम का निपटारा जल्द हो इसके लिए प्रयास करेंगे.

मंत्री ने समझाया परिवार का मतलब

वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव के परिवाद के आरोपों पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि परिवार बाद उसको कहते हैं, जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने. मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को पार्टी में पहले एंट्री करवाई है, उन्हें मंत्री पार्टी ने बनाया है. निशांत कुमार अपने जीवन की एक शुरुआत किेए हैं, इसलिए इसको परिवारवाद नहीं कहा जा सकता है.

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