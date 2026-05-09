हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: पदभार संभालते ही एक्शन में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

Bihar News: पदभार संभालते ही एक्शन में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

Dilip Kumar Jaiswal News: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहले ही दिन से एक्शन मोड में नजर आए. उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 May 2026 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल पदभार ग्रहण करने के बाद पहले ही दिन से एक्शन मोड में नजर आए, मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं बोलूंगा तो उसके बाद कहर ढहेगा.

बिहार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने आज शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कल शुक्रवार को हम पदभार ग्रहण किया, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की. मंत्री ने बताया कि बैठक में हमने साफ तौर पर सभी अधिकारियों, पदाधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया है. मंत्री अधिकारियों को सुधरने के लिए कहा है.

निशांत कुमार के बचाव में आए गिरिराज सिंह, कहा- 'तेजस्वी क्या ही परिवारवाद के आरोप लगाएंगे'

मंत्री ने अधिकारियों को सिखाया ईमानदारी का पाठ

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में एक-एक लोग जनता के प्रति जिम्मेदार बने, इसके लिए पदाधिकारी, कर्मचारी सारा सिस्टम ईमानदारी और जिम्मेदारी से कम करें. मंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि जो आदमी सिस्टम में गलत करेंगें वे या तो सुधरेंगे या सलाखों के पीछे जाएंगे. दिलीप जैसवल ने कहा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो भी चुनौती है, उसको हम अवसर में बदल देंगे और तकनीकी तरीके से विभाग को चलाएंगे. 

पदाधिकारियों को जनता के प्रति बनाना है जिम्मेदार

उन्होंने कहा कि पहले जब हम भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे, तो कड़े नियम लाए थे. उसमें भू माफिया रजिस्टर को फाड़ कर सारे जमीन का रिकॉर्ड गायब कर देता था.  अब जब हम मंत्री बने तो करोड़ो पन्नों का हम स्कैनिंग करवाए थे और अभी सारा रिकॉर्ड मेरे विभाग में है. अब कोई भी जमीन माफिया रजिस्टर फाड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. उन्होंने कहा कि पदाधिकारी को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाना है, जनता को न्याय के साथ उसके काम का निपटारा जल्द हो इसके लिए प्रयास करेंगे.

मंत्री ने समझाया परिवार का मतलब

वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव के परिवाद के आरोपों पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि परिवार बाद उसको कहते हैं, जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने. मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को पार्टी में पहले एंट्री करवाई है, उन्हें मंत्री पार्टी ने बनाया है. निशांत कुमार अपने जीवन की एक शुरुआत किेए हैं, इसलिए इसको परिवारवाद नहीं कहा जा सकता है.

निशांत कुमार के स्वास्थ्य मंत्री बनने पर दीपक प्रकाश का बड़ा बयान, 'मुझे लगता है कि...'

Published at : 09 May 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Patna News Dilip Kumar Jaiswal BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar News: पदभार संभालते ही एक्शन में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी
बिहार: पदभार संभालते ही एक्शन में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी
बिहार
निशांत कुमार के बचाव में आए गिरिराज सिंह, कहा- 'तेजस्वी क्या ही परिवारवाद के आरोप लगाएंगे'
निशांत कुमार के बचाव में आए गिरिराज सिंह, कहा- 'तेजस्वी क्या ही परिवारवाद के आरोप लगाएंगे'
बिहार
'कुछ लोग समाज को दूषित कर रहे...', अश्लील और फूहड़ गानों पर सख्त हुए बिहार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी
'कुछ लोग समाज को दूषित कर रहे...', अश्लील और फूहड़ गानों पर सख्त हुए बिहार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी
बिहार
Bihar News: बांका में बिना OTP और स्मार्टफोन के दंपति के खातों से उड़े 75500 रुपये, बायोमेट्रिक से ठगी का शक
बांका में बिना OTP और स्मार्टफोन के दंपति के खातों से उड़े 75500 रुपये, बायोमेट्रिक से ठगी का शक
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल!
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल! | Brigade Parade Ground
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: BJP का शपथ ग्रहण से पहले नया खेल ? | Brigade Parade Ground
Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के CM बनने के बाद आया अभिषेक बनर्जी का पहला रिएक्शन, कहा- बंगाल और दिल्ली...
शुभेंदु अधिकारी के CM बनने के बाद आया अभिषेक बनर्जी का पहला रिएक्शन, कहा- बंगाल और दिल्ली...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सत्ता में आने पर महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की होगी छुट्टी, सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान
सत्ता में आने पर महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की होगी छुट्टी, सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान
इंडिया
West Bengal CM Oath: कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
क्रिकेट
इस वजह से रविचंद्रन अश्विन से नाराज हो गए थे एमएस धोनी, इस किस्से को पढ़ हैरान हो जाएंगे आप
इस वजह से रविचंद्रन अश्विन से नाराज हो गए थे एमएस धोनी, इस किस्से को पढ़ हैरान हो जाएंगे आप
बॉलीवुड
Agnimitra Paul Net Worth: 10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
हेल्थ
Fitness Supplements Side Effects : फिटनेस सप्लीमेंट लेते हुए ये गलतियां तो नहीं करते आप, लिवर को हो सकता है नुकसान
फिटनेस सप्लीमेंट लेते हुए ये गलतियां तो नहीं करते आप, लिवर को हो सकता है नुकसान
एग्रीकल्चर
केले खाकर छिलके गमले में दबा देते हो? ऐसे नहीं बनता फर्टीलाइजर, नोट कर लें तरीका
केले खाकर छिलके गमले में दबा देते हो? ऐसे नहीं बनता फर्टीलाइजर, नोट कर लें तरीका
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget