बिहार: शादी समारोह में हुआ ठांय-ठांय… गोली लगने से शख्स की मौत, 3 गिरफ्तार, रोहतास का मामला

बिहार के रोहतास में रविवार (30 नवंबर, 2025) की रात शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई. घटना जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत थनुआ गांव की है. गोली चलने के बाद व्यक्ति की हुई से बारात में अफरातफरी मच गई. आनन-फानन में लोगों ने घायल शख्स को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

कंचनपुर गांव से आई थी बारात

मृतक की पहचान नंदन कुमार सिंह (50 वर्ष) के रूप में की गई है. वे बक्सर जिले के चिल्हर गांव निवासी विजय बहादुर सिंह के बेटे थे. इस घटना के बाद खुशी का माहौल मातम में पसर गया. बताया जाता है कि थनुआ गांव में रविवार की रात हर्ष कुमार सिंह की बहन की शादी थी. इसके लिए बारात धौडाड़ थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव से आई थी.

घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम

लोगों ने बताया कि शादी को लेकर घर के लोगों और पड़ोसियों में उत्साह था. जब बारात आई तो कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी. इससे मौके पर मौजूद 50 वर्षीय नंदन कुमार सिंह को गोली लग गई. इस हादसे के बाद नंदन कुमार के परिजनों में कोहराम मच गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस, तीन गिरफ्तार

इस घटना की सूचना मिलते ही शिवसागर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. घटनास्थल पर पहुंचे सदर डीएसपी-01 दिलीप कुमार ने बताया कि घटना में शामिल तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है. पूछताछ जारी है.

इस पूरे मामले में पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से संबंधित तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं. अन्य फरार आरोपियों व सहयोगियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

यह भी पढ़ें- पटना में बुलडोजर एक्शन जारी, 9 टीमों का गठन, होटल में खा रहे लोग खाना छोड़कर निकले