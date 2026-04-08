बिहार: बांका में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, ‘बैड टच’ से लेकर मारपीट तक, कई शिक्षक निलंबित

​बिहार के बांका जिले के शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) संजय कुमार यादव ने जिले के विभिन्न प्रखंडों में अनुशासनहीनता, गंभीर कदाचार और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की है. जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार से लेकर मारपीट और वित्तीय अनियमितताओं तक के मामलों में निलंबन और स्पष्टीकरण की कार्रवाई की गई है.

छात्राओं से 'बैड टच' मामले में शिक्षक मो. कलाम निलंबित

​फुल्लीडुमर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पुरानी राता के विशिष्ट शिक्षक मो. कलाम पर विद्यालय की छात्राओं के साथ 'गलत व्यवहार' (Bad Touch) करने और मनमाने ढंग से कार्य करने का गंभीर आरोप लगा था. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट में इन आरोपों की पुष्टि हुई है. विभाग ने इसे 'शिक्षकीय मर्यादा के विपरीत और अमानवीय कृत्य' मानते हुए मो. कलाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय चांदन निर्धारित किया गया है.

परिचारी को थप्पड़ मारने पर शारीरिक शिक्षक पर कार्रवाई

​बेलहर प्रखंड के उच्च विद्यालय बेलडीहा के विशिष्ट शिक्षक (शारीरिक शिक्षा) विजयंत कुमार सिंह पर विद्यालय में वर्चस्व स्थापित करने, गुटबाजी करने और विद्यालय के परिचारी सुरेश रविदास के साथ मारपीट व उन्हें थप्पड़ मारने का दोष सिद्ध हुआ है. जांच में पाया गया कि उनके इस आचरण से विद्यालय का शैक्षणिक माहौल पूरी तरह खराब हुआ. संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इनका निलंबन मुख्यालय बीईओ कार्यालय कटोरिया तय किया गया है.

शिक्षक बलवंत पर विद्यालय प्रधान की अवहेलना का आरोप

​बांका प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय माराटीकर के शिक्षक बलवंत कुमार पर विद्यालय प्रधान के आदेशों की अवहेलना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग और विद्यालय अवधि में मोबाइल के अनुचित उपयोग के आरोप लगे थे. इसके अलावा ई-शिक्षाकोष पर रेलवे स्टेशन जैसी बाहरी जगहों से अपनी उपस्थिति दर्ज करने के मामले में उनका स्पष्टीकरण भ्रामक पाया गया. अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर बीईओ कार्यालय रजौन से संबद्ध कर दिया गया है.

छात्रा की मृत्यु मामले में शिक्षक जयदेव कुमार मुक्त

​शंभूगंज प्रखंड के उच्च विद्यालय भरतशिला के विशिष्ट शिक्षक जयदेव कुमार के लिए राहत भरी खबर है. उन्हें विद्यालय परिसर में बिजली का तार टूटने से एक छात्रा की मृत्यु के मामले में लापरवाही और जांच में असहयोग के आरोपों में 19 जुलाई 2025 को निलंबित किया गया था. हालांकि, ताजा जांच रिपोर्ट में उन पर लगे मुख्य आरोप प्रमाणित नहीं हुए और घटना को एक मात्र दुखद हादसा बताया गया. इसके आधार पर विभाग ने उन्हें निलंबन और संचालित विभागीय कार्रवाई, दोनों से मुक्त कर दिया है. हालांकि, संचालन में आंशिक लापरवाही के लिए उन्हें भविष्य हेतु 'कड़ी चेतावनी' और 'निंदन' (Censure) की सजा दी गई है.

​नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की मांग

​शिक्षा विभाग ने नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भोलकी बांध के नियोजित शिक्षक अशोक कुमार सिंह और नियोजित शिक्षिका वंदना कुमारी बेबी को कड़ा निर्देश जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर अपने सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और पहचान संबंधी मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जमा करने को कहा है.

​इसी विद्यालय के प्रधान शिक्षक सहित सभी शिक्षकों पर ग्रामीणों द्वारा राशि गबन (वित्तीय अनियमितता), गाली-गलौज और पठन-पाठन नगण्य रहने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में विभाग ने 08 अप्रैल 2026 को जिला कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ सुनवाई निर्धारित की है. बांका शिक्षा विभाग की यह सामूहिक कार्रवाई स्पष्ट करती है कि शिक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ या वित्तीय अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.