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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट चौधरी या कोई और? बिहार के अगले CM पर BJP नेता का चौंकाने वाला बयान, कहा- 'कभी कभी अनुमान...'

सम्राट चौधरी या कोई और? बिहार के अगले CM पर BJP नेता का चौंकाने वाला बयान, कहा- 'कभी कभी अनुमान...'

Bihar New CM: नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद अब बिहार के अगले सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. इस बीच बीजेपी के बड़े नेता ने अपने बयान से सभी को चौंका दिया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Apr 2026 09:45 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है कि नई सरकार के गठन में कौन मुख्यमंत्री होगा. यह लगभग तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, लेकिन कौन होंगे यह अभी सिर्फ कयास लग रहा है. इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता और एमएलसी हरि साहनी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सीएम पद को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन कभी कभी नतीजे अनुमान से अलग आ जाते हैं.

पटना एयरपोर्ट पर हरि साहनी से जब पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री के रेस में आप भी हैं तो उन्होंने कहा कि चर्चा तो सड़क पर हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है. लेकिन दुकान बैठे लोग लोगों को और पत्रकारों को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है. हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो चर्चा चलेगी और वहां से जो खबर आएगी उसका महत्व होता. हमारे शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेंगे वह बिहार के हित में होगा.

'कभी- कभी अनुमान से उलट आते हैं नतीजे'

लेकिन जब उनसे पूछा आ गया की चर्चा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो ऐसे नहीं है, कुछ तो खासियत है. कोई रिजल्ट आने वाला होता है तो लोग अनुमान करते हैं और आपस में बात करते हैं कि कैसा रिजल्ट होगा, लेकिन  कभी-कभी रिजल्ट ऐसा आ जाता है कि लोग अनुमान भी नहीं कर पाते हैं.

'कुछ भी कहना मुनासिब नहीं'

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की नजर में वह भी हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं, कोई अपना नहीं,सिर्फ और सिर्फ हमारे संगठन, हमारे राज्य हित में, हमारे देश हित में किसके आने से उत्तम होगा यह सिर्फ नेतृत्व के दिल में रहता है. इसलिए लोगों के अनुमान से इतर भी परिणाम आ जाता है. इसलिए अभी कुछ कहना शायद मुनासिब नहीं होगा.

नीतीश कुमार पर क्या कहा?

वहीं हरि साहनी से पूछा गया कि चर्चा है कि नीतीश कुमार वह नाराज है और कल शाम को वह दिल्ली से पटना आ गए. इस पर उन्होंने कहा कि लोगों को लग रहा है लेकिन नीतीश कुमार के मन में लग रहा है कि उनकी मंशा जो थी वह पूरी हो गई, किसने कह दिया कि नाराज है. कितने दिनों से कह रहे थे कि हम चारों सदनों का मेंबर बनना चाहते हैं और जब बने तो शपथ ग्रहण हुआ सभी जगह से शुभकामना मिल रहा है.

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Published at : 11 Apr 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
Samrat Chaudhary Nitish Kumar BIHAR NEWS
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