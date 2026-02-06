सूरज बिहारी हत्याकांड: अब पिता की हार्ट अटैक से मौत, तेरहवीं से पहले घर में मचा कोहराम

पूर्णिया में 27 जनवरी (2026) को सूरज बिहारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब बेटे के गम में डूबे सूरज के पिता जवाहर यादव की मौत हो गई है. आज (शुक्रवार) जब वे गुलाब बाग स्थित अपने आवास पर थे तो सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई. हालांकि आनन-फानन में लोग एक निजी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अभी तेरहवीं भी नहीं… और फिर परिवार को लगा झटका

जवाहर यादव की मौत से घर में कोहराम मच गया. बताया जाता है कि अभी सूरज बिहारी की तेरहवीं भी नहीं हुई थी कि घर में एक और मौत से मातम पसर गया है. अभी कुछ दिनों पहले ही जवाहर यादव अपने बेटे की अस्थि को विसर्जित कर लौटे थे. जवान बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और ऐसी घटना हो गई.

बता दें कि जवाहर यादव पूर्णिया के बड़े कारोबारी थे. गुलाब बाग में दर्जनों से ज्यादा अपना गोदाम है और यहां अरबों का कारोबार होता है. पिता जवाहर यादव के कारोबार में सूरज बिहारी भी संभाल रहे थे. परिवार में दो लोगों की मौत के बाद सब कुछ बिखर गया है.

क्या है पूरा मामला?

27 जनवरी को मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक पर जवाहर यादव के बेटे सूरज बिहारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी. विवाद को सुलझाने के लिए सूरज बिहारी पहुंचे थे. यहीं उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई थी. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. इस मामले में कुल सात लोगों को पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. सभी अभियुक्तों के घर पर न्यायालय के आदेश के बाद कुर्की के इश्तहार चिपकाए गए हैं.

क्यों हुआ था विवाद?

पूर्णिया के एक ब्लॉगर सूरज शर्मा का विवाद एक लड़की की फोटो लगाने से शुरू हुआ था. विरोध में लड़की के बॉयफ्रेंड स्नेहिल झा ने सूरज शर्मा के साथ मारपीट की थी. 27 जनवरी को ब्लॉगर के इसी विवाद को सुलझाने के लिए सूरज बिहारी पहुंचे थे. इसी दौरान गोली मारकर सूरज बिहारी की हत्या कर दी गई थी.

