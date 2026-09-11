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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार NDA में तनातनी! JDU विधायक बोले- 'हम सरकार में हैं लेकिन...'

बिहार NDA में तनातनी! JDU विधायक बोले- 'हम सरकार में हैं लेकिन...'

सीवान स्थित सर्किट हाउस में हेम नारायण साह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान जेडीयू विधायक ने कहा कि भले हम एक साथ सरकार में हैं, लेकिन हमारा एजेंडा अलग है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : कैलाश कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 11 Sep 2026 04:05 PM (IST)
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जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा ने फरक्का संधि को लेकर कहा है कि यह मुद्दा बिहार से जुड़ा है. बिहार का पानी बांग्लादेश जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर संधि आगे बढ़ती भी है तो बिहार का हिस्सा तय करने के बाद ही समझौता होना चाहिए. इस बीच महाराजगंज से विधायक हेम नारायण साह ने बड़ा बयान दिया है.

शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को सीवान स्थित सर्किट हाउस में हेम नारायण साह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. यह पीसी संधि जल समझौते को लेकर रखा गया था. इस दौरान महाराजगंज से जेडीयू के विधायक हेम नारायण साह ने दो टूक में कहा कि बीजेपी अलग पार्टी है और जेडीयू अलग है.

दरअसल, फरक्का संधि जल समझौता 1996 में हुआ था. जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह समझौता अब खत्म होना चाहिए. इस दौरान बड़हरिया से जेडीयू के विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल, जीरादेई से जेडीयू के विधायक भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा और जिलाध्यक्ष विकास कुमार सिंह भी मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें- बिहार से जाने वाली है NDA सरकार? नीतीश के करीबी का बड़ा दावा

'हम सरकार में हैं लेकिन एजेंडा अलग'

अब जेडीयू विधायक के इस बयान से सियासी बवाल तय है. हेम नारायण साह से पूछा गया कि सरकार तो आप ही की है तो मांग किससे करते हैं? इस पर सीधे तौर पर हेम नारायण साहब ने कहा कि बीजेपी अलग पार्टी है और जेडीयू पार्टी अलग है. भले हम एक साथ सरकार में हैं, लेकिन हमारा एजेंडा अलग है. हेम नारायण शाह के इस बयान पर बिहार की सियासत में खलबली मच सकती है.

दूसरी बार चुनाव जीते हैं हेम नारायण साह

बताते चलें कि जिले के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के एमएलए हैं हेम नारायण साह और इस बार दूसरी बार वे चुनाव जीते हैं. अब उन्होंने जो बयान दिया हुआ है उस पर देखना होगा कि बीजेपी से क्या प्रतिक्रिया आती है. 

यह भी पढ़ें- संजय झा तोड़ देंगे JDU! तेजस्वी की RJD ने क्यों लगाया ये आरोप?

Published at : 11 Sep 2026 03:45 PM (IST)
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Siwan BIHAR NEWS
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