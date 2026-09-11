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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार से जाने वाली है NDA सरकार? नीतीश के करीबी का बड़ा दावा

बिहार से जाने वाली है NDA सरकार? नीतीश के करीबी का बड़ा दावा

जेडीयू के पूर्व नेता छोटू सिंह ने कहा है कि वे किसी भी हाल में नीरज कुमार को एमएलसी का चुनाव नहीं जीतने देंगे. सवाल भी उठाया कि हमको क्यों निकाला गया? क्यों हटाया गया?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 11 Sep 2026 10:53 AM (IST)
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बिहार में एनडीए की सरकार है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं. हाल ही में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ था तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा और प्रशांत किशोर बड़ी आसानी से जीत गए. इस बीच नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक छोटू सिंह ने दावा किया है कि बिहार से एनडीए की सत्ता जा सकती है.

उन्होंने दावे के पीछे की वजह भी बताई है. छोटू सिंह एक चैनल से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान बिहार एमएलसी चुनाव पर भी वे खूब बोले. दो टूक में कहा कि पटना स्नातक सीट से वे नीरज कुमार (जेडीयू एमएलसी) को किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे. नीरज कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि सवर्ण के नाम पर धब्बा हैं. गुंडे की भाषा बोलते हैं. 

'मान-सम्मान के आगे पद नहीं'

एक सवाल पर छोटू सिंह ने कहा कि हमको क्यों निकाला गया? क्यों हटाया गया? पद रहे या न रहे, मान-सम्मान के आगे मेरे लिए कोई पद नहीं है. जिस तरह से आज प्रशांत किशोर ने पद लेकर दिखा दिया, ये वही हैं जिनको कभी एक सीट नहीं आई थी, लेकिन जनता ने ताकत दिया तो आज सब लोग हाय-हाय हो गए.

बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के पद से हटने की चर्चा तेज है. कहा जा रहा है कि यह पद जेडीयू को मिलेगा. इस पर छोटू सिंह ने कहा, "अगर अवेधश बाबू को आप हटा देते हैं तो बिहार से एनडीए की सत्ता चली जाएगी." 

एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने डॉ. अनुज को समर्थन दिया है. इससे नीरज कुमार की टेंशन बढ़ गई है. दोनों को पार्टी दफ्तर बुलाया गया था. बैठक भी हुई थी. इस बीच अनंत  सिंह के साथ छोटू सिंह भी डॉ. अनुज के प्रचार में दिखे. इससे जुड़े सवाल पर छोटू सिंह ने कहा, "नीरज कुमार की हैसियत जनता देख चुकी है. आपके खिलाफ कभी हम सड़क पर नहीं उतरे थे… कोई सवर्ण समाज का जीत जाए लेकिन नीरज कुमार नहीं…" 

यह भी पढ़ें- बिहार कांग्रेस में मची खलबली, 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी

'अनंत सिंह जिसे चाहेंगे वही बनेगा एमएलसी'

छोटू सिंह ने कहा कि अनंत सिंह जैसे व्यक्ति को उसने (नीरज कुमार) हराने के लिए क्या नहीं किया? बता देना चाहता हूं कि सवर्ण समाज अनंत बाबू को मानता है. कोई पार्टी का हो, लेकिन अनंत बाबू जिसको चाहेंगे वही एमएलसी बनेगा.

जेडीयू के पूर्व नेता ने कहा, "नीरज कुमार कहता है कि जेडीयू ऑफिस में घुसने नहीं देंगे… तो एमएलसी हो कि गेटकीपर हो तुम? आज नीतीश कुमार ठीक होते तो इस तरह नीरज कुमार नहीं बोलते… आपको हम लोग चुनाव नहीं जीतने देंगे. जिस दिन सात नंबर आवास की पोल खोल दी उस दिन पता चलेगा… हमको तो लोगों ने पार्टी से निष्कासित कर दिया.. समय आने पर बताएंगे… ये तो फिल्म का पहला एपिसोड है." 

यह भी पढ़ें- 'नीतीशपुर' सुनते ही भड़की RJD, 'हिंदुस्तान का नाम मोदी पर रख दें'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Sep 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026 Chhotu Singh
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