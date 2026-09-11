बिहार से जाने वाली है NDA सरकार? नीतीश के करीबी का बड़ा दावा

बिहार में एनडीए की सरकार है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं. हाल ही में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ था तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा और प्रशांत किशोर बड़ी आसानी से जीत गए. इस बीच नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक छोटू सिंह ने दावा किया है कि बिहार से एनडीए की सत्ता जा सकती है.

उन्होंने दावे के पीछे की वजह भी बताई है. छोटू सिंह एक चैनल से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान बिहार एमएलसी चुनाव पर भी वे खूब बोले. दो टूक में कहा कि पटना स्नातक सीट से वे नीरज कुमार (जेडीयू एमएलसी) को किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे. नीरज कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि सवर्ण के नाम पर धब्बा हैं. गुंडे की भाषा बोलते हैं.

'मान-सम्मान के आगे पद नहीं'

एक सवाल पर छोटू सिंह ने कहा कि हमको क्यों निकाला गया? क्यों हटाया गया? पद रहे या न रहे, मान-सम्मान के आगे मेरे लिए कोई पद नहीं है. जिस तरह से आज प्रशांत किशोर ने पद लेकर दिखा दिया, ये वही हैं जिनको कभी एक सीट नहीं आई थी, लेकिन जनता ने ताकत दिया तो आज सब लोग हाय-हाय हो गए.

बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के पद से हटने की चर्चा तेज है. कहा जा रहा है कि यह पद जेडीयू को मिलेगा. इस पर छोटू सिंह ने कहा, "अगर अवेधश बाबू को आप हटा देते हैं तो बिहार से एनडीए की सत्ता चली जाएगी."

एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने डॉ. अनुज को समर्थन दिया है. इससे नीरज कुमार की टेंशन बढ़ गई है. दोनों को पार्टी दफ्तर बुलाया गया था. बैठक भी हुई थी. इस बीच अनंत सिंह के साथ छोटू सिंह भी डॉ. अनुज के प्रचार में दिखे. इससे जुड़े सवाल पर छोटू सिंह ने कहा, "नीरज कुमार की हैसियत जनता देख चुकी है. आपके खिलाफ कभी हम सड़क पर नहीं उतरे थे… कोई सवर्ण समाज का जीत जाए लेकिन नीरज कुमार नहीं…"

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'अनंत सिंह जिसे चाहेंगे वही बनेगा एमएलसी'

छोटू सिंह ने कहा कि अनंत सिंह जैसे व्यक्ति को उसने (नीरज कुमार) हराने के लिए क्या नहीं किया? बता देना चाहता हूं कि सवर्ण समाज अनंत बाबू को मानता है. कोई पार्टी का हो, लेकिन अनंत बाबू जिसको चाहेंगे वही एमएलसी बनेगा.

जेडीयू के पूर्व नेता ने कहा, "नीरज कुमार कहता है कि जेडीयू ऑफिस में घुसने नहीं देंगे… तो एमएलसी हो कि गेटकीपर हो तुम? आज नीतीश कुमार ठीक होते तो इस तरह नीरज कुमार नहीं बोलते… आपको हम लोग चुनाव नहीं जीतने देंगे. जिस दिन सात नंबर आवास की पोल खोल दी उस दिन पता चलेगा… हमको तो लोगों ने पार्टी से निष्कासित कर दिया.. समय आने पर बताएंगे… ये तो फिल्म का पहला एपिसोड है."

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