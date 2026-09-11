80s Trend: तेज प्रताप ने शेयर की लालू-राबड़ी की तस्वीर, जानें क्या कहा

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के चीफ और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने 80 के ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने माता-पिता (लालू यादव और राबड़ी देवी) की एआई जेनरेटेड तस्वीर शेयर की है. शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को अपने एक्स हैंडल से लालू-राबड़ी की तस्वीर शेयर करते हुए दिल की बात कही.

'दिल में संजोकर रखना चाहता हूं'

एआई जेनरेटेड तस्वीर में लालू यादव कोर्ट पैंट में नजर आ रहे हैं तो वहीं राबड़ी देवी साड़ी में हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा है, "सुनहरी यादों के साथ… मम्मी-पापा की मुस्कान ही मेरे जीवन की सबसे अनमोल दौलत है. यह तस्वीर सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि मेरे जीवन के उन खूबसूरत पलों की निशानी है, जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल में संजोकर रखना चाहता हूं."

सुनहरी यादों के साथ… ❤️



मम्मी-पापा की मुस्कान ही मेरे जीवन की सबसे अनमोल दौलत है। यह तस्वीर सिर्फ़ एक याद नहीं, बल्कि मेरे जीवन के उन खूबसूरत पलों की निशानी है, जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल में संजोकर रखना चाहता हूँ।



ईश्वर से मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरे माता-पिता हमेशा ऐसे… pic.twitter.com/oiNM2WhR3v — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) September 11, 2026

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'खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कान बनी रहे'

एक्स पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने आगे लिखा है, "ईश्वर से मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरे माता-पिता हमेशा ऐसे ही साथ रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें. भगवान उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, सुख-शांति और दीर्घायु प्रदान करें. उनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा हमारे परिवार पर बना रहे. मां-पापा खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनकी प्यारी-सी मुस्कान हमेशा यूं ही बनी रहे यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है."

80 के ट्रेंड को फॉलो करते हुए सोशल मीडिया पर लोग एआई जेनरेटड तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. इससे पहले चिराग पासवान, मंत्री नीतीश मिश्रा, रोहिणी आचार्य, जीतन राम मांझी आदि अपनी तस्वीर शेयर कर चुके हैं.

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