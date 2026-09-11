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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार80s Trend: तेज प्रताप ने शेयर की लालू-राबड़ी की तस्वीर, जानें क्या कहा

80s Trend: तेज प्रताप ने शेयर की लालू-राबड़ी की तस्वीर, जानें क्या कहा

80 के ट्रेंड को फॉलो करते हुए सोशल मीडिया पर लोग एआई जेनरेटड तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. इसी क्रम में तेज प्रताप ने भी लालू-राबड़ी की तस्वीर बनाई है. अपने एक्स हैंडल से इसे पोस्ट किया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 11 Sep 2026 05:55 PM (IST)
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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के चीफ और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने 80 के ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने माता-पिता (लालू यादव और राबड़ी देवी) की एआई जेनरेटेड तस्वीर शेयर की है. शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को अपने एक्स हैंडल से लालू-राबड़ी की तस्वीर शेयर करते हुए दिल की बात कही.

'दिल में संजोकर रखना चाहता हूं'

एआई जेनरेटेड तस्वीर में लालू यादव कोर्ट पैंट में नजर आ रहे हैं तो वहीं राबड़ी देवी साड़ी में हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा है, "सुनहरी यादों के साथ… मम्मी-पापा की मुस्कान ही मेरे जीवन की सबसे अनमोल दौलत है. यह तस्वीर सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि मेरे जीवन के उन खूबसूरत पलों की निशानी है, जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल में संजोकर रखना चाहता हूं."

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'खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कान बनी रहे'

एक्स पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने आगे लिखा है, "ईश्वर से मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरे माता-पिता हमेशा ऐसे ही साथ रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें. भगवान उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, सुख-शांति और दीर्घायु प्रदान करें. उनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा हमारे परिवार पर बना रहे. मां-पापा खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनकी प्यारी-सी मुस्कान हमेशा यूं ही बनी रहे यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है."

80 के ट्रेंड को फॉलो करते हुए सोशल मीडिया पर लोग एआई जेनरेटड तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. इससे पहले चिराग पासवान, मंत्री नीतीश मिश्रा, रोहिणी आचार्य, जीतन राम मांझी आदि अपनी तस्वीर शेयर कर चुके हैं. 

यह भी पढ़ें- CM सम्राट ने बुलाई आपात बैठक, BJP के सभी मंत्रियों को बुलावा, क्या होगा?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Sep 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
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