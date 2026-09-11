बिहार में निशांत कुमार का ऐलान- PG मेडिकल छात्रों का बढ़ा मानदेय, अब हर महीने कितने मिलेंगे?
बिहार में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बड़ा ऐलान किया है.
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने राज्य में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान किया है. उनके इस ऐलान से हजारों स्टूडेंट्स को अब बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा.
सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में निशांत कुमार ने लिखा- बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के मानदेय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है.
अब कितना बढ़कर मिलेगा मानदेय?
उन्होंने लिखा कि- 1 जनवरी 2026 से पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को ₹92,800, द्वितीय वर्ष को ₹1,02,000 और तृतीय वर्ष को ₹1,12,200 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. इससे पूर्व प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों को क्रमशः ₹82,000, ₹90,200 और ₹99,220 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था.
स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि मानदेय में यह वृद्धि पीजी छात्रों को उनके प्रशिक्षण एवं सेवाकाल के दौरान बेहतर आर्थिक सहयोग देने और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
उन्होंने लिखा कि बेहतर सुविधाओं के साथ बेहतर चिकित्सक तैयार करना हमारी प्राथमिकता है. राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत संरचना और चिकित्सकीय मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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एरियर कितना मिलेगा?
बता दें निशांत कुमार ने जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ मानदेय लागू करने की बात कही है. ऐसे में अगर एरियर दिया जाता है, तो प्रथम वर्ष के पीजी छात्रों को पुराने और नए मानदेय के अंतर के हिसाब से हर महीने ₹10,800 अतिरिक्त मिलेंगे. द्वितीय वर्ष के छात्रों को ₹11,800 और तृतीय वर्ष के छात्रों को ₹12,980 प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे. यानी जनवरी से सितंबर 2026 तक 9 महीने का एरियर दिया जाए तो प्रथम वर्ष को ₹97,200, द्वितीय वर्ष को ₹1,06,200 और तृतीय वर्ष को ₹1,16,820 मिल सकते हैं.