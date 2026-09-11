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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में निशांत कुमार का ऐलान- PG मेडिकल छात्रों का बढ़ा मानदेय, अब हर महीने कितने मिलेंगे?

बिहार में निशांत कुमार का ऐलान- PG मेडिकल छात्रों का बढ़ा मानदेय, अब हर महीने कितने मिलेंगे?

बिहार में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बड़ा ऐलान किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 11 Sep 2026 02:17 PM (IST)
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बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने राज्य में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान किया है. उनके इस ऐलान से हजारों स्टूडेंट्स को अब बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा. 

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में निशांत कुमार ने लिखा- बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के मानदेय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है.

अब कितना बढ़कर मिलेगा मानदेय?

उन्होंने लिखा कि- 1 जनवरी 2026 से पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को ₹92,800, द्वितीय वर्ष को ₹1,02,000 और तृतीय वर्ष को ₹1,12,200 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. इससे पूर्व प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों को क्रमशः ₹82,000, ₹90,200 और ₹99,220 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था.

स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि मानदेय में यह वृद्धि पीजी छात्रों को उनके प्रशिक्षण एवं सेवाकाल के दौरान बेहतर आर्थिक सहयोग देने और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने लिखा कि बेहतर सुविधाओं के साथ बेहतर चिकित्सक तैयार करना हमारी प्राथमिकता है. राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत संरचना और चिकित्सकीय मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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एरियर कितना मिलेगा?

बता दें निशांत कुमार ने जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ मानदेय लागू करने की बात कही है. ऐसे में अगर एरियर दिया जाता है, तो प्रथम वर्ष के पीजी छात्रों को पुराने और नए मानदेय के अंतर के हिसाब से हर महीने ₹10,800 अतिरिक्त मिलेंगे. द्वितीय वर्ष के छात्रों को ₹11,800 और तृतीय वर्ष के छात्रों को ₹12,980 प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे. यानी जनवरी से सितंबर 2026 तक 9 महीने का एरियर दिया जाए तो प्रथम वर्ष को ₹97,200, द्वितीय वर्ष को ₹1,06,200 और तृतीय वर्ष को ₹1,16,820 मिल सकते हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 11 Sep 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Nishant Kumar
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