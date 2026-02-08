केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले- 'कृषि के बाद MSME विभाग ही सबसे ज्यादा रहा कारगर'

बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बजट 26–27 पर रविवार (8 फरवरी) को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. मांझी ने बताया कि पीएम ने सभी सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों में बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्देश दिया है. उन्होंने आम बजट पर कहा कि पिछले साल के आम बजट की तुलना में इस साल 7.7% की वृद्धि हुई है. MSME विभाग में भी पिछले साल की तुलना में 6.3% की वृद्धि हुई, जिसके माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा.

ईरान में नेहरू और इंदिरा गांधी ने भारत की आबादी को माना था समस्या

कृषि के बाद MSME विभाग ही सबसे ज्यादा कारगर रहा है. पीएम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे, जिससे एक ध्रुवतारा माना गया है. वहीं 2047 तक पीएम मोदी की सरकार रहेगी, जो देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे. यह लोग हम पर हास्यास्पद कह रहे हैं, लेकिन पीएम ने 2047 तक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है.

ईरान में एक बार जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने भारत की आबादी को हीं समस्या माना था. इस पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की जनसंख्या कोई बोझ नहीं, बल्कि देश की ताकत है. उन्होंने बजट की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले कई ऐसे कानून बनाए गए थे जिनका कोई उपयोग नहीं था. कानून की किताबें मोटी होती जा रही थीं, लेकिन मौजूदा सरकार ने उन्हें सरल बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने का काम किया है. प्रधानमंत्री ने बैंकिंग व्यवस्था में जन विश्वास 2.0 का सृजन किया गया है, जिससे लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ.

'ट्रंप को लगा कि भारत अपने बलबूते आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने टैरिफ कम कर दिया'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के मुद्दे पर मांझी ने कहा कि इसका भारत के निर्यात पर कोई खास असर नहीं पड़ा था. जब ट्रंप को यह महसूस हुआ कि भारत अपने बलबूते आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने टैरिफ कम कर दिया.

सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा गया कि उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया था, खासकर नीट छात्रा मामले में वह मुखर होकर सामने आए थे. यह एक कानूनी प्रक्रिया का विषय है और उसी के तहत कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि नीट छात्रा मामले की जांच सीबीआई से कराई जा रही है. वहीं अगर किसी के पास इस मामले से जुड़ा कोई ठोस साक्ष्य है, तो वह सामने लाए. साक्ष्य मिलने पर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की जाएगी.