बिहार चुनाव 2025: 'अलविदा चाचा…', रिजल्ट से पहले सपा ने कर दी CM नीतीश कुमार की 'विदाई'

Bihar Election Poster War: पोस्टर को समाजवादी पार्टी के पूर्व बिहार प्रदेश यूथ अध्यक्ष धर्मवीर यादव की ओर से लगाया गया है. नीतीश कुमार के साथ-साथ गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा गया है.
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजे आने से पहले बिहार में पोस्टर वार शुरू हो गया है. कल (14 नवंबर, 2025) मतगणना होनी है लेकिन उससे पहले पटना में अलग-अलग दल पोस्टर लगाने लगे हैं. तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है इस बीच विपक्ष ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हुए पटना में एक पोस्टर लगाया है.
अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ओर से पटना में आरजेडी कार्यालय के सामने इस पोस्टर को लगाया गया है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लिखा गया है, 'अलविदा चाचा'. इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के पूर्व बिहार प्रदेश यूथ अध्यक्ष धर्मवीर यादव की ओर से लगाया गया है.
इस पोस्टर में गृह मंत्री अमित शाह भी हैं. भैंस के साथ उनकी तस्वीर लगी है. नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठे दिखाया गया है. दोनों की तस्वीर को कार्टून के रूप में बनाकर इस्तेमाल किया गया है. बोल्ड अक्षर में लिखा गया है- "अलविदा चाचा". पोस्टर में ऊपर की तरफ दाहिने साइड में मुलायम सिंह और लालू यादव की तस्वीर है. अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर बड़ी है.
पोस्टर में अमित शाह पर तंज कसते हुए लिखा गया है, "जनता परेशानी झेले 'शाह' के कारनवा बेइमानवा", वोट के चोरी करके 'ई' शासन करे बेईमानवा." पोस्टर में नीचे की तरफ निशाना साधते हुए लिखा गया है, "जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है, जनमत की रोके राह "शाह" में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है."
बता दें कि उधर नीतीश कुमार के लिए भी जेडीयू की ओर से पोस्टर लगाया गया है. लिखा गया है, "टाइगर अभी जिंदा है". इस पोस्टर पर आरजेडी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि असली टाइगर तेजस्वी यादव हैं.
