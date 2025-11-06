बिहार चुनाव 2025: छपरा से RJD के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने डाला वोट, कह दी ये बड़ी बात

छपरा से आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को पहले चरण के मतदान के दिन अपना वोट दिया. इस मौके पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना है. बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूं. प्रयास यही है कि बेहतर क्या करूं कि दुनिया मुझे बेहतर बोले. भगवान जो चाहेगा वो होगा. दुनिया है, आज तक लड़ना ही सीखा हूं और लड़ते रहूंगा.

एक सवाल पर कि पहले आपने पवन सिंह को लेकर टिप्पणी की फिर उन्होंने की इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा, "देखिए मेरी बातों से छपरा का या बिहार का विकास नहीं होगा. बेहतर बिहार कैसे बने हम उस पर चर्चा करें तो बेहतर है. हमारे व्यक्तिगत जीवन से लोगों को क्या लेना देना है? लोगों का बिहार की व्यवस्था से लेना देना है."

दूसरी ओर खेसारी लाल यादव ने एबीपी न्यूज़ से कहा, "मैं चाहता हूं कि हम बातें कम करें और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर करें… सरकार ने क्या बेहतर किया है, उस पर हम चर्चा करें तो शायद सरकार को भी समझ आए कि उसने क्या किया है. आज जितने भी प्रशासनिक लोग हैं 2004 से पेंशन नहीं मिलती है. ये जब सेवानिवृत्त होंगे तो बच्चों को क्या जवाब देंगे? इनकी पोस्टिंग होती है तो 200 किलोमीटर में, 60 किलोमीटर में होती तो ये घर जा पाते, बच्चों से मिल पाते."

बीजेपी के मौजूदा विधायक पर साधा निशाना

इस सवाल पर कि कहा जा रहा है कि आप चुनाव के बाद मुंबई चले जाएंगे. आप अभिनेता हैं. इस पर कहा कि अगर बेटा हो और अंधा हो तो क्या आपको एक लोटा पानी दे सकता है? छपरा से बीजेपी के मौजूदा विधायक पर हमला करते हुए कहा, "10 साल से सीएन गुप्ता चााच विधायक थे, नाला और जलजमाव की स्थिति आप देख लीजिए. बेटा हो और आंख हो तो अमेरिका में रहकर सेवा कर सकता है. रहना जरूरी नहीं है. क्या खेसारी रोज रहे और काम न करे तो क्या फर्क पड़ता है. हम काम करके दुनिया को बताएंगे."

