बिहार चुनाव 2025 Live: कांग्रेस की संभावित 60 सीटों की लिस्ट आई सामने, चिराग पासवान भी बांटने लगे सिंबल
Bihar Elections 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज है. महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा संभावित है, कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. बिहार विधानसभा चुनाव लाइव अपडेट.
Bihar Elections 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक पारा बेहद हाई है. एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा लगातार चल रही है. आज महागठबंधन में सीटों का औपचारिक ऐलान हो सकता है. माना जा रहा है कि कांग्रेस 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती हैं. वहीं, आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को सिंबल भी बांट दिया है.
इस बीच एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा अब भी नाराज चल रहे हैं. देर रात बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बातचीत चलती रही, लेकिन अभी भी एनडीए में सबकुछ ठीक नहीं हुआ है. वहीं, यह भी बात सामने आई है कि एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बदल सकता है और बीजेपी की सीटें भी बढ़ सकती हैं.
दूसरी ओर, चिराग पासवान को जो 29 सीटों दी गई हैं, उनमें से कई पर जेडीयू और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. इस बीच चिराग पासवान ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं.
बीजेपी की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री करेंगी प्रचार
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगी और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के नामांकन पत्र दाखिल करते समय मौजूद रहेंगी. रेखा गुप्ता बीजेपी शासित 14 राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं. वे लखीसराय पहुंचकर विजय सिन्हा के नामांकन दाखिल करते समय उनके साथ रहेंगी और केआरके मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' अभियान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' अभियान के तहत बिहार के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उनके सुझाव सुनेंगे. 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' पहल एक दीर्घकालिक, संवादात्मक आउटरीच अभियान है जिसका उद्देश्य स्थानीय या बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पार्टी के संबंधों को मजबूत करना है.
इससे पहले रविवार को, प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा था, बिहार में भाजपा-एनडीए की जीत के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा से जुट गए हैं. ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं से बातचीत करने से हमेशा नई प्रेरणा मिलती है.
Bihar Elections 2025 Live: चिराग पासवान को दे दी गई कुशवाहा की सीट?
सूत्रों के हवाले से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की बड़ी वजह सामने आई है. बताया जा रहा है कि जो महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए लॉक की गई थी, उसे कल चिराग पासवान को दे दिया गया. इसके अलावा, 6 सीटें मिलने से भी कुशवाहा नाखुश हैं. ऐसे में बीजेपी अब उनकी सीटों की संख्या बढ़ा सकती है.
इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में कुशवाहा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी एडजस्ट किया जा सकता है. लगातार उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिशें जारी हैं.
Bihar Elections 2025 Live: चिराग पासवान ने सिंबल बांटने शुरू किए
चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास के बिहार अध्यक्ष राजू तिवारी को गोविंदगंज से प्रत्याशी बनाया है. उन्हें दिल्ली में सिंबल सौंपा गया. इसके अलावा, ब्रह्मपुर से प्रत्याशी हुलास पांडे को भी सिंबल दिया गया है. वहीं, बखरी से प्रत्याशी संजय पासवान और गरखा से प्रत्याशी सीमांत मृणाल को सिंबल दिया गया है.
