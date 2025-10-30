बिहार चुनाव में सोशल मीडिया पर सख्त EOU, चार YouTube चैनलों पर केस, AI वीडियो पर भी कार्रवाई

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होते ही राज्य में सोशल मीडिया गतिविधियों पर आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने अपनी निगरानी और तेज कर दी है. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे सक्रिय है और अब तक हजारों रिपोर्ट्स तैयार की जा चुकी हैं.

EOU की टीम ने बताया कि अब तक सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर आपत्तिजनक, भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट्स की पहचान कर 25 मामलों में 21 एफआईआर दर्ज की गई हैं. ये सभी मामले आदर्श आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आईटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा चार YouTube चैनलों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. इन चैनलों पर ऐसे गीत और कंटेंट प्रसारित किए जा रहे थे, जिनसे विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की आशंका थी.

EOU ने नोटिस भेज कंटेंट हटाने का दिया निर्देश

EOU ने अब तक 184 आपत्तिजनक पोस्ट्स, लिंक और हैंडल्स के विरुद्ध कार्रवाई की है. इनमें X (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म शामिल हैं. इन सभी को नोटिस भेजकर संबंधित कंटेंट को हटाने, ब्लॉक करने या लॉक करने का निर्देश दिया गया है.

आर्थिक अपराध इकाई ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार एआई (AI) तकनीक के माध्यम से बनाए जा रहे 'Deepfake' और 'AI Generated Videos' पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. ऐसे कंटेंट जो चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं या गलत सूचना फैलाते हैं, उनके खिलाफ अब तक छह एफआईआर दर्ज की गई हैं. साथ ही, 17 एआई जनरेटेड वीडियो लिंक को हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस भेजा गया है.

कुल 135 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की EOU ने की पहचान

EOU ने बताया कि कुल 135 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की पहचान की गई है, जिन पर लगातार नजर रखी जा रही है. इनमें 40 सोशल मीडिया हैंडल्स, 28 यूट्यूब चैनल और 77 अन्य प्रोफाइल्स शामिल हैं. जो हैंडल बार-बार आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें 'वॉच लिस्ट' में डाल दिया गया है, और दोहराव की स्थिति में विधिसम्मत रूप से ब्लॉक किया जाएगा.

आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

EOU ने आम जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करें और किसी भी अफवाह या भ्रामक सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करें. चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.