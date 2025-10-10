बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रदेश में अगली सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व में बहार है.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला नहीं बन पाया है. एनडीए नेताओं का दावा है कि अगले एक-दो दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनकी उम्मीदवारों की सूची शुक्रवार शाम तक जारी हो सकती है. इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व में विकास हुआ है और बहार है.

उन्होंने कहा कि बिहार की 18 फीसदी निषाद आबादी आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए उम्मीदवारों को वोट देगी.

बसपा प्रमुख मायावती द्वारा भाजपा की प्रशंसा किए जाने पर संजय निषाद ने कहा कि जो कोई पीड़ितों को नुकसान पहुंचाने, चोट पहुंचाने या उनका अपमान करने की कोशिश करता है, हमें उनके खिलाफ बोलना चाहिए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर अडिग हैं, यही कारण है कि मायावती ने हमारी सरकार की तारीफ की. मैं कांशीराम के मिशन के लिए मजबूत जनाधार बनाने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं. यही जमीनी समर्थन का मतलब है.

असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि लोग जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस पर हमले की कोशिश निंदनीय है. ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए. कानून अपना काम करेगा.

समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आजम खान को लेकर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिकरण करने की क्या जरूरत है? हर व्यक्ति के साथ उसके पूर्वजों का इतिहास जुड़ा होता है. जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया है. ये लोग पुरखों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर के विरोध पर उन्होंने कहा कि जनता ही जनार्दन है, वही फैसला लेगी. इन सबका सफाया होने वाला है.