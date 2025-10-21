हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार

बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार

Bihar Election 2025: चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के साथ गठबंधन में दरारें दिखने लगी है. राजद-कांग्रेस समेत दलों में सीटों को लेकर टकराव शुरू हो गया है. कई उम्मीदवारों की बगावत देखने को मिल रही है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सोमवार (20 अक्टूबर) को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई लेकिन इस प्रक्रिया के साथ ही विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के भीतर दरारें और मतभेद भी खुलकर सामने आ गए हैं. कई सीटों पर घटक दल एक-दूसरे के आमने-सामने हैं, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं.

निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं. 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. नामांकन पत्रों की जांच के बाद 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए गए और 61 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए है.

राजद ने जारी की 143 प्रत्याशियों की सूची

राजद, जो विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, उसने अपने 143 प्रत्याशियों की सूची देर से जारी की, जिससे कई सीटों पर भ्रम की स्थिति बनी रही. पार्टी ने कांग्रेस से सीधा टकराव टालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लालगंज, वैशाली और कहलगांव जैसी सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार आमने-सामने हैं.

वीआईपी उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के साथ भी राजद के मतभेद खुलकर सामने आए. तारापुर सीट पर वीआईपी उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने राजद के रुख से नाराज होकर नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए. इसी तरह दरभंगा की गौडाबोराम सीट पर राजद उम्मीदवारों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद ने एक उम्मीदवार का समर्थन किया जबकि दूसरे ने पीछे हटने से इनकार कर दिया.

परिहार सीट पर महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रितु जायसवाल ने बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. उनका आरोप है कि पार्टी ने टिकट 'पारिवारिक दबाव' में बांटे हैं.

गठबंधन में इन सीटों पर देखने को मिली दरारें

‘इंडिया’ गठबंधन के अंदर बछवारा, राजापाकर और रोसड़ा सीटों पर भी दरारें देखने को मिली हैं, जहां कांग्रेस और भाकपा दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं. कांग्रेस इस बार 61 सीटों पर लड़ रही है, जबकि 2020 में उसने 66 सीटों पर चुनाव लड़ा था. टिकट वितरण को लेकर पार्टी के अंदर भी असंतोष की स्थिति है.

गठबंधन में विकासशील पार्टी को मिली 16 सीटें

वहीं, विकासशील इंसान पार्टी को 16 सीटें मिली हैं, जबकि उसने पहले 40-50 सीटों और उपमुख्यमंत्री पद की मांग की थी. भाकपा (माले) लिबरेशन ने 20, भाकपा ने नौ और माकपा ने चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं.

नामांकन के अंतिम दिन कई नाटकीय घटनाएं भी हुईं. सासाराम से राजद उम्मीदवार सत्येंद्र साह को झारखंड पुलिस ने एक पुराने बैंक लूट मामले में गिरफ्तार कर लिया. यह ‘इंडिया’ गठबंधन के प्रत्याशियों की तीसरी गिरफ्तारी थी, जिस पर भाकपा (माले) ने सत्तारूढ़ एनडीए पर 'राजनीतिक डर' से कार्रवाई करने का आरोप लगाया.

Published at : 21 Oct 2025 08:07 AM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Congress India Alliance RJD Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
बिहार
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
बिहार
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सांसें हुईं भारी: गाजियाबाद में AQI 582, लखनऊ-वाराणसी में भी हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी में
यूटिलिटी
इस स्कीम में मिलेंगे हर महीने 5 हजार रुपये, जानें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं?
ट्रेंडिंग
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
समंदर की अनदेखी दुनिया जहां आज तक नहीं पहुंचा इंसान, जानें वहां क्या-क्या छिपा है?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
