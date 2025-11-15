Bihar Politics: ललन सिंह ने कर दिया बड़ा दावा, ये नेता बनेंगे बिहार के अगले सीएम?

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में बड़ा राजनीतिक बयान दिया. उनसे जब पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है. बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे.

ललन सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत दिया है. उन्होंने इसे विकास के प्रति जनता के विश्वास का परिणाम बताया.

बिहार विकास कार्य होते रहेंगे- ललन सिंह

ललन सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास को प्रचंड बहुमत दिया है. यह सरकार लगातार काम कर रही थी और आगे भी इसी गति से विकास कार्य होते रहेंगे. बिहार आने वाले वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ेगा. उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि जनता ने यह परिणाम देकर साफ कर दिया है कि उन्हें स्थिर और विकासवादी सरकार चाहिए.

ललन ने INDIA गठबंधन पर जमकर बोला हमला

महागठबंधन की करारी हार पर ललन सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह परिणाम पहले से तय था. उनका कहना था कि महागठबंधन के पास न तो कोई ठोस नेतृत्व है और न ही राज्य और देश को समझने की क्षमता है. उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि ऐसे लोग जो देश चलाने का दावा करते हैं, उन्हें देश का ज्ञान ही नहीं है. जो लोग राज्य चलाने की बात करते हैं, उन्हें राज्य की समझ भी नहीं है. ऐसे में हार तो होना ही था.

ललन सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर प्रत्यक्ष हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता अब भावनाओं या भाषणों पर नहीं, बल्कि काम और परिणाम पर भरोसा करती है. यही कारण है कि महागठबंधन को जनता ने नकार दिया.

नीतीश कुमार के नेतृत्व में निरंतर विकास का दावा

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने पिछले वर्षों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किया है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में बिहार और अधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंचेगा.

