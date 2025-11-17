रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में रविवार (16 नवंबर, 2025) की देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना कुंड पुल के पास की है. मृतक की पहचान दिनारा निवासी कलेक्टर यादव के 20 वर्षीय पुत्र सुधीर यादव के रूप में की गई है. वह रात में बाइक से ही किसी काम से निकला था.

नहीं थी किसी से दुश्मनी

घटना की सूचना मिलने के बाद दिनारा थाने की पुलिस पहुंची. मौके से तीन खोखा बरामद किए गए हैं. शव से कुछ दूर पर युवक की बाइक गिरी थी जिसको पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है. इस मामले में परिजनों का कहना है कि सुधीर स्नातक का छात्र था. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. परिवार का कहना है कि वह पढ़ाई में व्यस्त रहता था. किसी भी तरह के विवाद से दूर रहता था.

सीने में मारी गई है गोली

शव को देखने से लग रहा था कि गोली मारने वालों ने सीने को टारगेट किया और फायरिंग कर दी. पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि युवक को कितनी गोली मारी गई है. गोली मारने वालों की संख्या कितनी थी और क्या कुछ कारण है यह जांच के बाद पता चलेगा. गोली लगने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई थी.

पुलिस ने परिवार से और आसपास के लोगों से पूछताछ की है. हालांकि अभी तक किसी प्रकार के विवाद, लड़ाई-झगड़े या रंजिश का मामला सामने नहीं आया है. पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है. कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और अन्य चीजों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही बिक्रमगंज के डीएसपी संकेत कुमार और दिनारा थानाध्यक्ष विनय कुमार भी मौके पर पहुंचे. थानाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेजा गया है. हत्या के कारणों की जांच की जा रही है. बरामद खोखों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा.

डीएसपी संकेत कुमार ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम बनाई गई है. आश्वासन दिया कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. दूसरी ओर इस घटना से परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है.