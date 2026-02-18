Watch: शराबबंदी की समीक्षा पर खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया, क्या BJP में होंगे शामिल? जानिए

बिहार के सियासी गलियारे में शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर मुद्दा गरम है. एनडीए के घटक दल (आरएलएम) के विधायक की ओर से उठाई गई मांग के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है. एक तरफ जेडीयू ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हर हाल में बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है. इस बीच आरजेडी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके खेसारी लाल यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

बुधवार (18 फरवरी, 2026) को पटना में पत्रकारों से खेसारी लाल यादव ने कहा, "बंद करने वाले वही (एनडीए) लोग हैं और समीक्षा भी वही कराएंगे? अब क्या कहा जाए इस बात पर? ये उनका विषय है… सच पूछिए तो राजनीति पर कोई सवाल पूछिएगा तो मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा… क्योंकि बंद उन्होंने ही कराया था और समीक्षा वही करा रहे हैं… चोरी भी हमने की है और चोर भी हम ही ढ़ूंढ रहे हैं... वे किसकी समीक्षा करेंगे? लापरवाही भी उन्हीं की है..."

शराबबंदी पर आगे खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि ये तो जनता को सोचना है. चोर भी वही (एनडीए सरकार) हैं और चोर को पकड़वाने का काम भी वही लोग कर रहे हैं.

'मनोज भईया की जरूरत जहां पड़ेगी मैं…'

एक सवाल पर कि मनोज तिवारी कह रहे हैं आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे. इस पर कहा, "मैं मनोज भईया का हमेशा से छोटा भाई रहा हूं और हमेशा रहूंगा. मुझे उनका प्यार पाने के लिए किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं है… वो हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं. एक आदर्श के लिए किसी पार्टी में जाकर सेवा करने की जरूरत नहीं है. मनोज भईया की जरूरत जहां पड़ेगी मैं उनके लिए हमेशा से खड़ा रहता हूं. हमेशा एक छोटे भाई होने के नाते खड़ा रहूंगा."

