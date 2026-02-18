हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Watch: शराबबंदी की समीक्षा पर खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया, क्या BJP में होंगे शामिल? जानिए

Watch: शराबबंदी की समीक्षा पर खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया, क्या BJP में होंगे शामिल? जानिए

Khesari Lal Yadav News: खेसारी लाल यादव पटना में पत्रकारों से बात कर रहे थे. शराबबंदी की समीक्षा वाली मांग पर उन्होंने एनडीए सरकार पर हमला किया. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 Feb 2026 06:11 PM (IST)
बिहार के सियासी गलियारे में शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर मुद्दा गरम है. एनडीए के घटक दल (आरएलएम) के विधायक की ओर से उठाई गई मांग के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है. एक तरफ जेडीयू ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हर हाल में बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है. इस बीच आरजेडी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके खेसारी लाल यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

बुधवार (18 फरवरी, 2026) को पटना में पत्रकारों से खेसारी लाल यादव ने कहा, "बंद करने वाले वही (एनडीए) लोग हैं और समीक्षा भी वही कराएंगे? अब क्या कहा जाए इस बात पर? ये उनका विषय है… सच पूछिए तो राजनीति पर कोई सवाल पूछिएगा तो मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा… क्योंकि बंद उन्होंने ही कराया था और समीक्षा वही करा रहे हैं… चोरी भी हमने की है और चोर भी हम ही ढ़ूंढ रहे हैं... वे किसकी समीक्षा करेंगे? लापरवाही भी उन्हीं की है..."

शराबबंदी पर आगे खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि ये तो जनता को सोचना है. चोर भी वही (एनडीए सरकार) हैं और चोर को पकड़वाने का काम भी वही लोग कर रहे हैं. 

'मनोज भईया की जरूरत जहां पड़ेगी मैं…'

एक सवाल पर कि मनोज तिवारी कह रहे हैं आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे. इस पर कहा, "मैं मनोज भईया का हमेशा से छोटा भाई रहा हूं और हमेशा रहूंगा. मुझे उनका प्यार पाने के लिए किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं है… वो हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं. एक आदर्श के लिए किसी पार्टी में जाकर सेवा करने की जरूरत नहीं है. मनोज भईया की जरूरत जहां पड़ेगी मैं उनके लिए हमेशा से खड़ा रहता हूं. हमेशा एक छोटे भाई होने के नाते खड़ा रहूंगा."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 18 Feb 2026 06:10 PM (IST)
Khesari Lal Yadav BIHAR NEWS
