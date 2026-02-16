बिहार की 25 महिलाओं के खाते में आज आएंगे 10-10 हजार रुपये, CM नीतीश कुमार की बड़ी सौगात

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सोमवार (16 फरवरी) को महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत लगभग 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए 10-10 हजार रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे. कुल मिलाकर लगभग 2500 करोड़ रुपये की राशि लाभुक महिलाओं तक पहुंचाई जाएगी. इस अवसर पर सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.

इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़ेंगे. यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

पहले फेज में सरकार महिलाओं को दे रही 10 हजार रुपये

जानकारी के अनुसार, आज सभी 38 जिलों में कार्यक्रम होंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के जरिये राशि भेजी जाएगी. राज्य में महिलाएं खुद का रोजगार शुरू कर सके. इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उन्हें सहायता राशि दी जा रही है. पहले फेज में 10,000 रुपया दिए जा रहे हैं. इसके बाद दो लाख रुपया तक की सहायता दी जाएगी. पहले फेज में दिए गए 10 हजार रुपए के उपयोग का आकलन किया जाएगा. यह जिम्मेदारी ग्राम संगठन की होगी. देखा जायेगा कि राशि से दुकान या व्यवसाय शुरू हुआ या नहीं. ग्राम संगठन रिपोर्ट ब्लॉक लेवल पर भेजेगा. इसी के आधार पर आगे की राशि जारी करने का निर्णय लिया जायेगा.

सरकार 1.56 करोड़ महिलाओं के खाते में भेज चुकी है 10-10 हजार रुपये

बता दें कि अभी तक सरकार 1.56 करोड़ महिलाओं के खाते में योजना के तहत 10-10 हजार रुपये की राशि भेज चुकी है. अब छह महीने पूरे होने के उपरांत इन लाभुकों को दो-दो लाख दिए जाने के लिए अगली किस्त की राशि देने की तैयारी शुरू कर दी गई है. योजना की शुरुआत पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर महीने में हुई थी.

चुनाव में NDA को इसका लाभ भी हुआ. यह योजना गेम चेंजर साबित हुई. बिहार में 48 फीसदी महिलाएं वोटर हैं जिन्होंने NDA को जमकर वोट किया. NDA को प्रचंड जनादेश आया और 200 से ऊपर सीटें आयी.

