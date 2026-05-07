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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'कामचोर और नाकारी सरकार के लिए पूरा शहर बंद', पटना में लागू ट्रैफिक नियमों पर भड़की RJD

'कामचोर और नाकारी सरकार के लिए पूरा शहर बंद', पटना में लागू ट्रैफिक नियमों पर भड़की RJD

Bihar Cabinet Expansion: पटना के गांधी मैदान में सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ. इससे पहले कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए और पटना में ट्रैफिक एडवाइजरी लागू की गई. इसपर RJD की प्रतिक्रिया आई.

By : आईएएनएस | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 07 May 2026 01:02 PM (IST)
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार कैबिनेट का विस्तार गुरुवार (7 मई) को पटना के गांधी मैदान में हुआ. कार्यक्रम को देखते हुए पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए थे. पटना में कई मार्ग बंद थे और कई जगह रूट डायवर्जन किए गए थे. कुछ समय के लिए आम जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ा. इसपर अब विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) भड़क गई है. 

तेजस्वी यादव की आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी जताई. पार्टी की ओर से लिखा गया, "कामचोर और नाकारी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरे पटना शहर को बंद कर दिया गया है! जो 5 साल देश के सबसे गरीब राज्य की जनता को चूसकर अपना घर भरेंगे, वो सभी नाकारे भ्रष्ट "महाराज" शपथ ले रहे हैं और बेचारी "प्रजा", जिसे बताया जाता है कि यह राजतंत्र नहीं उनका लोकतंत्र है, वह सड़कों पर धीरे धीरे रेंग रही है, महाराज के अहंकार को झेल रही है! 5 साल की सुनिश्चित अनदेखी के लिए खुद को तैयार कर रही है!" 

जानकारी के लिए बता दें कि 7 मई की दोपहर 12.10 पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होनी थी. इसके चलते सुबह से ही पटना के प्रमुख रास्तों पर पाबंदियां लागू रहीं.

अमित शाह और नितिन नवीन समारोह में हुए शामिल

बिहार की राजनीति में यह कैबिनेट विस्तार काफी अहम रहा. यह बदलाव उस सत्ता परिवर्तन के बाद हुआ, जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और वरिष्ठ बीजेपी नेता सम्राट चौधरी सीएम बने. सम्राट चौधरी ने 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. 

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ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, शेखपुरा मोड़ से एयरपोर्ट तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही. एयरपोर्ट गोलंबर से पूर्वी पटेल गोलंबर तक और राजेंद्र चौक से पटेल गोलंबर तक के रास्तों को भी सील किया गया.

इनकम टैक्स गोलंबर समेत कई चौराहों पर ट्रैफिक नियंत्रण

इसके अलावा, पटेल गोलंबर से इनकम टैक्स गोलंबर तक का पूरा इलाका, जिसमें हार्डिंग रोड, सिंचाई भवन और आर-ब्लॉक शामिल हैं, यहां पूरी तरह ‘नो-एंट्री जोन’ घोषित किया गया. चितकोहरा गोलंबर से उत्तर दिशा की ओर जाने वाले रास्ते पर भी रोक रही. इनकम टैक्स गोलंबर, डाकबंगला, जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक, बाकरगंज और कारगिल चौक समेत कई प्रमुख चौराहों पर सख्त ट्रैफिक नियंत्रण लागू रहा.

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Published at : 07 May 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Bihar Cabinet Expansion BIHAR NEWS PATNA NEWS Samarat Choudhry
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