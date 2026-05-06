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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Cabinet Expansion: जेडीयू के संभावित मंत्रियों की लिस्ट फाइनल, निशांत कुमार के नाम पर सस्पेंस खत्म!

Bihar Cabinet Expansion: जेडीयू के संभावित मंत्रियों की लिस्ट फाइनल, निशांत कुमार के नाम पर सस्पेंस खत्म!

Bihar Cabinet Expansion News: पटना के गांधी मैदान में गुरुवार (07 मई) को शपथ ग्रहण समारोह है. बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं, मंत्रिमंडल में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं.

By : आर्यन आनंद | Updated at : 06 May 2026 06:01 PM (IST)
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बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का गुरुवार (07 मई) को विस्तार होने जा रहा है. इसके लिए पटना स्थित गांधी मैदान में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होने वाला है. कल 12:10 बजे गांधी मैदान में इस समारोह के दौरान राज्यपाल सम्राट चौधरी सरकार के नए मात्रियों को शपथ दिलाएंगे.

जेडीयू कोटे की संभावित लिस्ट

निशांत कुमार
श्रवण कुमार 
अशोक चौधरी
लेसी सिंह 
मदन सहनी
जमा खां
सुनील कुमार
शीला मंडल 
रत्नेश सदा 
बुलो मंडल 
भगवान सिंह कुशवाहा 
दामोदर रावत

चिराग पासवान की पार्टी से कौन बनेंगे मंत्री?

चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी(आर) से संजय सिंह और संजय पासवान मंत्री पद की शपथ लेंगे. एलजेपीआर से अपने दोनों मंत्रियों के नाम सीएम सम्राट चौधरी को दिए हैं. पिछली नीतीश कैबिनेट में भी संजय सिंह और संजय पासवान एलजेपीआर से मंत्री थे.

हम और आरएलएम कोटे से कौन बनेंगे मंत्री?

इसके साथ ही हम कोटे से मंत्री पद की शपथ लेने वालों का नाम भी फाइनल हो गया है. आरएलएम कोटे से शपथ लेने वाले एक मंत्री का नाम अबतक तय नहीं है. बताया जा रहा है कि बीजेपी कोटे से शपथ लेने वाले मंत्रियों का नाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पटना पहुंचने के बाद फाइनल होगा.

सद्भाव यात्रा पर हैं निशांत कुमार

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार फिलहाल प्रदेश के सभी जिलों के दौरे पर अपनी सद्भाव यात्रा पर हैं. निशांत अपनी प्राथमिकता अभी बिहार में अपनी राजनीतिक और सामाजिक समझ को मजबूत करने पर दे रहे हैं. इस बीच, उनके मंत्री बनाए जाने की खबर को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह है. फिलहाल बिहार मंत्रिमंडल में जेडीयू से सिर्फ दो नेता विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद शामिल हैं, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है.

पीएम मोदी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आयोजित समारोह का हिस्सा बनेंगे. इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई नेता शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इस दौरान, एनडीए के नेता भी शामिल होंगे, जिनमें नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी भी शामिल हैं.

Published at : 06 May 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
JDU Nishant Kumar BIHAR NEWS
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