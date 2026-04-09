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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBuxar News: प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश के मामले में बड़ी कार्रवाई, बिहार के बक्सर से 3 युवक गिरफ्तार

Buxar News: प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश के मामले में बड़ी कार्रवाई, बिहार के बक्सर से 3 युवक गिरफ्तार

Buxar News in Hindi: इस पूरे मामले में बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. बताया कि गिरफ्तार तीनों युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

By : संजय उपाध्याय | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 06:26 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित हमले की साजिश रचने के आरोप में बिहार में बड़ी कार्रवाई की गई है. बक्सर की पुलिस ने इस मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. मामला डुमरांव अनुमंडल के सिमरी थाना क्षेत्र का है. 

केंद्रीय जांच एजेंसी को भेजा था संदेश

गिरफ्तार युवकों में सिमरी थाना क्षेत्र के आशा पड़री गांव निवासी अमल तिवारी सहित तीन लोग शामिल हैं. आरोप है कि अमल ने अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी सीआईए को संदेश भेजकर प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला करने की बात कही थी और इसके बदले पैसे की मांग की थी. उसने इस कथित हमले को अंजाम देने के लिए 22 दिनों का समय मांगा था.

यह भी पढ़ें- Bihar New CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर NDA में मतभेद? नितिन नवीन बोले- 'BJP ने…'

गिरफ्तार युवकों से की जा रही पूछताछ

इस पूरे मामले को लेकर बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने आज (गुरुवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनसे पूछताछ की जा रही है. एसपी ने यह भी बताया कि आरोपी अमल तिवारी ने पहले भी कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर धमकी दी थी और उस केस में उसकी गिरफ्तारी भी की गई थी. 

लैपटॉप सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त

बक्सर एसपी ने कहा कि उसके पास से लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल इस साजिश में किया गया था. एसपी का कहना है कि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है. फिलहाल इस केस में पुलिस आगे की जांच कर रही है. एसपी ने मीडिया से कहा कि अधिक जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दे दी जाएगी.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बीच तेजस्वी यादव ने कर दी ये अपील, युवाओं से जुड़ा है मामला

Published at : 09 Apr 2026 06:25 PM (IST)
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