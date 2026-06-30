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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी केस: जांच पर हो रही सियासत के बीच बिहार BJP चीफ का बड़ा बयान, 'सम्राट चौधरी ने…'

भरत तिवारी केस: जांच पर हो रही सियासत के बीच बिहार BJP चीफ का बड़ा बयान, 'सम्राट चौधरी ने…'

Bharat Tiwari Encounter Case: संजय सरावगी ने कहा कि अवकाश प्राप्त हाईकोर्ट के जज घटनास्थल पर गए. भरत तिवारी के परिवार से मिले. इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Jun 2026 04:55 PM (IST)
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भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले में लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि जांच नहीं हो रही है. जिन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है. आम लोग कार्रवाई की मांग तो कर ही रहे हैं इस बीच विपक्ष के नेताओं की ओर से भी बयानबाजी हो रही है. ऐसे में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने बड़ा बयान दिया है. 

मंगलवार (30 जून, 2026) को मीडिया से संजय सरावगी ने कहा, "बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीन दिनों में न्यायिक जांच की घोषणा कर दी… मुझे लगता है कि बिहार के किसी भी मामले में ये पहला ऐसा मामला है…"

संजय सरावगी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में न्यायिक आयोग का गठन हो गया और उसके दूसरे ही दिन जो अवकाश प्राप्त हाईकोर्ट के जज थे वो तुंरत 24 घंटे के अंदर घटनास्थल पर गए. भरत तिवारी के परिवार से मिले. इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती है जो मुख्यमंत्री ने की है.

भाई चंदन ने लगाया लीपापोती का आरोप

दूसरी ओर भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी का कहना है कि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. चंदन ने केस में लीपापोती करने का आरोप लगाया. कहा कि इस केस में कोई जांच नहीं हो रही है. अभी तक आम जनता होती तो पकड़कर अंदर डाल दिया गया होता, पुलिस को अंदर नहीं डाला गया, ये कहां का कानून है? 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: अब BJP विधायक झेलने लगे विरोध? आनंद मिश्रा के साथ हुई तीखी बहस, जानें मामला

चंदन ने कहा, "एफआईआर के एक हफ्ते हो गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है. न्यायालय पर भरोसा है… न्याय मिलेगा. आम जनता की मांग थी कि भरत तिवारी की मूर्ति बनाई जाएगी इस पर क्यों रोक लगाई गई? हम जानना चाहते हैं…" 

मां ने की फांसी की मांग

उधर भरत तिवारी की मां ने कहा, "एनकाउंटर नहीं मर्डर हुआ है. प्रशासन ने जानबूझकर किया है. समाजसेवा करने के कारण मर्डर हुआ है. 1400 करोड़ का एसडीएम ने घोटाला किया है इसलिए मर्डर किया गया है. जिसका-जिसका इसमें हाथ है सबको फांसी होनी चाहिए." 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर: CM सम्राट की न्यायिक जांच पर उठे सवाल, अब 17 को जंतर-मंतर पर होगा धरना

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Jun 2026 04:53 PM (IST)
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