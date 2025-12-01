BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास

बिहार विधानसभा में नई सरकार के गठन के बाद शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे सदन का माहौल हल्का कर दिया. जैसे ही शपथ ग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी, तभी BJP विधायक और कभी RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद खास रहे रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को देखते ही बड़े प्यार से गले लगा लिया. यह पल न सिर्फ अप्रत्याशित था बल्कि राजनीतिक सौहार्द की बेहतरीन मिसाल भी बन गया.

शपथ ग्रहण में दिखी गर्मजोशी

सोमवार (1 दिसंबर) को विधानसभा का 18वां सत्र शुरू हुआ. नवनिर्वाचित विधायक अपनी-अपनी सीटों पर मौजूद थे और शपथ ले रहे थे. इसी दौरान रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव की ओर बढ़े और बिना किसी झिझक के उन्हें अपने गले लगा लिया.

तेजस्वी यादव भी मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया देते दिखे. दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात कुछ ही पलों की थी, लेकिन संदेश बहुत बड़ा था, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद जरूरी नहीं है.

राजनीतिक इतिहास से खास बना यह पल

रामकृपाल यादव एक समय में लालू प्रसाद यादव परिवार के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे. बाद में मतभेद की वजह से उन्होंने RJD पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया. तब से दोनों अलग-अलग राजनीतिक रास्तों पर चल रहे हैं. ऐसे में तेजस्वी और रामकृपाल की सार्वजनिक गर्मजोशी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.

5 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र

शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा. दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि राज्यपाल के अभिभाषण से विधायी कार्य आगे बढ़ेंगे. इसके साथ ही सरकार दूसरा अनुपूरक अनुदान भी पेश करेगी.

शीतकालीन सत्र में राजधानी पटना में बीएनएसएस की धारा 163 लागू रहेगी. जिसके तहत प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक आंदोलन कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक रहेगी. विधानसभा के इस सत्र में 5 बैठकें होंगी. पहले दिन सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी.