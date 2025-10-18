योग गुरु बाबा रामदेव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है, लेकिन एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है. बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिमालय से करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व उतना ही ऊंचा और अडिग है.

बाबा रामदेव ने कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों और नीतियों पर भरोसा करती है. यही वजह है कि जनता इस बार भी एनडीए के साथ खड़ी दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर दल को अपनी बात रखने और चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसलिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं.

रामदेव ने तेजस्वी यादव पर की टिप्पणी

बाबा रामदेव ने कहा कि तेजस्वी यादव भी इस बार मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपनी बात को जनता के बीच रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति हमेशा से ही रोमांचक रही है और इस बार भी माहौल बेहद दिलचस्प बना हुआ है.

एनडीए संगठित और मजबूत गठबंधन

योगगुरु ने कहा कि एनडीए एक बड़ा और संगठित गठबंधन है, जो बिहार में एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसी ऊंचाई और स्थिरता शायद ही किसी अन्य नेता में हो. उनका नेतृत्व देश को नई दिशा दे रहा है. रामदेव ने यह भी कहा कि अब देखना यह होगा कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही अंतिम निर्णायक शक्ति होती है.

रामदेव ने दिया स्वदेशी अपनाने का संदेश

दीपावली पर्व के अवसर पर बाबा रामदेव ने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह अपने उत्पादों को प्राथमिकता नहीं देता. रामदेव ने कहा कि इस दीपावली पर विदेशी उत्पादों की जगह भारतीय ब्रांड्स को अपनाएं और उन्हें मजबूत बनाएं. जब अपने देश के उद्योग सशक्त होंगे, तभी भारत सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बन पाएगा.

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ संदेश का समर्थन करते हुए कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा दे. बाबा रामदेव ने कहा कि अपने देश के लोगों को इतनी ताकत दीजिए कि वे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकें. बिहार चुनाव और स्वदेशी संदेश दोनों ही मुद्दों पर बाबा रामदेव का बयान इस समय राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है.