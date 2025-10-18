हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: 'मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है', बिहार चुनाव को लेकर बाबा रामदेव की बड़ी भविष्यवाणी

Bihar Election 2025: 'मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है', बिहार चुनाव को लेकर बाबा रामदेव की बड़ी भविष्यवाणी

Bihar Election 2025: बाबा रामदेव ने कहा कि बिहार में मुकाबला कड़ा है, पर एनडीए का पलड़ा भारी है. पीएम मोदी को हिमालय जैसा अडिग बताया और दीपावली पर स्वदेशी अपनाने की अपील की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

योग गुरु बाबा रामदेव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है, लेकिन एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है. बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिमालय से करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व उतना ही ऊंचा और अडिग है.

बाबा रामदेव ने कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों और नीतियों पर भरोसा करती है. यही वजह है कि जनता इस बार भी एनडीए के साथ खड़ी दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर दल को अपनी बात रखने और चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसलिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं.

रामदेव ने तेजस्वी यादव पर की टिप्पणी

बाबा रामदेव ने कहा कि तेजस्वी यादव भी इस बार मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपनी बात को जनता के बीच रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति हमेशा से ही रोमांचक रही है और इस बार भी माहौल बेहद दिलचस्प बना हुआ है.

एनडीए संगठित और मजबूत गठबंधन

योगगुरु ने कहा कि एनडीए एक बड़ा और संगठित गठबंधन है, जो बिहार में एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसी ऊंचाई और स्थिरता शायद ही किसी अन्य नेता में हो. उनका नेतृत्व देश को नई दिशा दे रहा है. रामदेव ने यह भी कहा कि अब देखना यह होगा कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही अंतिम निर्णायक शक्ति होती है.

रामदेव ने दिया स्वदेशी अपनाने का संदेश

दीपावली पर्व के अवसर पर बाबा रामदेव ने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह अपने उत्पादों को प्राथमिकता नहीं देता. रामदेव ने कहा कि इस दीपावली पर विदेशी उत्पादों की जगह भारतीय ब्रांड्स को अपनाएं और उन्हें मजबूत बनाएं. जब अपने देश के उद्योग सशक्त होंगे, तभी भारत सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बन पाएगा.

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ संदेश का समर्थन करते हुए कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा दे. बाबा रामदेव ने कहा कि अपने देश के लोगों को इतनी ताकत दीजिए कि वे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकें. बिहार चुनाव और स्वदेशी संदेश दोनों ही मुद्दों पर बाबा रामदेव का बयान इस समय राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है.

Published at : 18 Oct 2025 07:40 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Baba Ramdev Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Viral Video: रील का जानलेवा जुनून, झरने में डूबा युवक, दोस्त बनाते रहे वीडियो
DIG के घर में 'नोट फैक्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
 SSKTK BO Day 16: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे डटी हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की हालत, जानें- बजट वसूलने से है कितनी दूर
'कांतारा चैप्टर 1' के आगे डटी हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की हालत, जानें- बजट वसूलने से है कितनी दूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
जनरल नॉलेज
अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन
अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन
हेल्थ
Chronic Heart Failure Symptoms: रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget