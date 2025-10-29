हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजहरीली हुई बिहार की हवा, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल, इस स्तर पर पहुंचा राज्य का AQI

जहरीली हुई बिहार की हवा, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल, इस स्तर पर पहुंचा राज्य का AQI

Bihar AQI: राजधानी के अलावा मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, पूर्णिया, भागलपुर के हालत बेहद खराब हैं. हाजीपुर औघोगिक क्षेत्र में भी स्थिति बदतर नजर आ रही है

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Oct 2025 07:14 AM (IST)


बिहार में वायु गुणवत्ता का हाल बेहद चिंताजनक है। राज्य का औसत AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है. बुधवार (29 अक्टूबर) सुबह जारी वायू गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार पटना का AQI 129 दर्ज किया गया है. 

यह आंकड़ा बेहद खराब स्थिति को दर्शा रहा है. AQI के खराब स्तर से लोगों को परेशानी हो सकती है. सांस संबंधी जैसी दिक्कतों से पीड़ितों के लिए यह AQI खतरनाक है. फिलहाल शहर के कई हिस्सों में प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल हो गया है.

इन शहरों के AQI पर नजर

राजधानी के अलावा मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, पूर्णिया, भागलपुर के हालत बेहद खराब हैं. अगर शहर के आंकड़ों पर नडर डाले तो अररिया का AQI 129, औरंगाबाद 101, बिहार शरीफ में 144 दर्ज किया गया है.

वहीं दूसरी ओर गया में 106 और मुजफ्फरपुर में 145 AQI दर्ज किया गया है. फिलहाल लगातार प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक मोड़ ले रहा है. इसी तरह शहर के कई इलाकों में वाहन से निकलने वाले धुएं, किसानों द्वारा पराली जलाने की वजह से वायू प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है.

इन शहरों की स्थिति बेहद खराब

राज्य के बेगुसराय में बीमार कर देने वाली स्थिति है. यहां का AQI 156 है. वहीं हाजीपुर औघोगिक क्षेत्र में भी स्थिति बदतर नजर आ रही है. इलाके का वायू प्रदूषण स्तर 154 पर पहुंच गया है. आसपास के लोगों में बीमारियों की चिंता बनी हुई है.

वहीं नरकटियागंज के हालात भी चिंताजनक हैं. वायू प्रदूषण का स्तर 156 पर है. बढ़ते स्तर की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शहर हवा जहरीली हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है.

यह हवा सबसे ज्यादा खतरनाक उन लोगों के लिए है जिन्हें, सांस और दिल की बीमारी है. इस जहरीली हवा से इंसान के फेफड़ों पर सीधा असर पड़ता है. फिलहाल डॉक्टरों की ओर से सभी लोगों को सुबह ताजी हवा में सैर और व्यायाम करने की सलाह दी गई है. 

Published at : 29 Oct 2025 07:14 AM (IST)

BIHAR NEWS Bihar Pollution
