निलंबन से वापस आते ही संजीव हंस को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 16 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर

बिहार सरकार ने आज (30 दिसंबर) मंगलवार को 16 आईएएस अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है. कई अधिकारियों को नई जिम्मेवारी मिली है तो अतिरिक्त प्रभार भी मिले हैं. लेकिन आज के ट्रांसफर पोस्टिंग में सबसे खास बात यह है कि ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव रहे संजीव हंस को आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित किया गया था. अब वह निलंबन से वापस आ गए हैं और आते ही राज्य सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है.

संजीव हंस को राजस्व पर्षद में अपर सदस्य बनाया गया है. वही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे विनय कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गयी है.

अब ये नई जिम्मेदारी संभालेंगे विजयालक्ष्मी एन

पशुपालन विभाग एवं डेयरी तथा मतस्य उद्योग के अपर मुख्य सचिव विजयालक्ष्मी एन को ट्रांसफर करते हुए योजना एवं विकास विभाग को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. इसके अलावा विजयालक्ष्मी एन को बिहार राज्य योजना परिषद एवं परियोजना निदेशक आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी के सचिव के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

जानें किस अधिकारी को कहां मिली नई जिम्मेदारी

इनके अलावा नर्मदेश्वर लाल को कृषि विभाग, पंकज कुमार को ग्रामीण विकास, के सेंथिल कुमार को गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. मुंगेर, सारण, तिरहुत और भागलपुर में नये प्रमंडलीय आयुक्त की तैनाती हुई है. राजस्व पर्षद के अपर सदस्य प्रेम सिंह मीणा को मुंगेर प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है. डेयरी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव मनीष कुमार को सारण प्रमंडल के आयुक्त की जिम्मेदारी मिली है.

