राजस्थान फैक्ट्री ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 7 मजदूरों के शव एकसाथ आए मोतिहारी, मचा कोहराम

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में स्थित एक पटाखा और केमिकल फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद रविवार को सातवें दिन सात शव मोतिहारी सदर अस्पताल पहुंचे.

डीएनए जांच के बाद शवों की पहचान होने पर राजस्थान प्रशासन की निगरानी में एंबुलेंस से सभी शव मोतिहारी लाए गए. जहां पोस्टमार्टम के बाद अलग-अलग गांवों के लिए सात एंबुलेंस के जरिए परिजनों को सौंपे गए.

क्या है पूरा मामला

पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया श्रम पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि यह विस्फोट इतना भयानक था कि मृतकों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए थे. जिससे तत्काल पहचान संभव नहीं हो सकी. इसी कारण राजस्थान प्रशासन ने सभी शवों का डीएनए परीक्षण कराया. रिपोर्ट आने के बाद ही सात मजदूरों की शिनाख्त हो पाई. पहचान प्रक्रिया पूरी होने में लगभग एक सप्ताह लगा. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव बिहार भेजे गए.

जैसे ही शव गांवों में पहुंचे, पूरे इलाके में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांवों में गमगीन माहौल बना हुआ है और हर आंख नम है. प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भी सहयोग किया जा रहा है. इस हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान रविवार सुबह एक और मजदूर की मौत हो गई, जिसका शव अभी लाया जाना बाकी है.

पूर्वी चंपारण के चिरैया के लेबर अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि मृत मजदूरों के परिजनों को बिहार सरकार की ओर से मुआवजा राशि दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं घायल मजदूरों को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत सहायता देने के लिए कागजी कार्यवाही चल रही है.

फैक्ट्री विस्फोट ने इन लोगों की ले ली जान

1. अभिषेक कुमार पिता- राजेंद्र सिंह (मटियरिया गांव)

2. श्याम कुमार पिता राजदेव राम (मटियरिया गांव)

3. अमरेश कुमार पिता कृष्णा राम (मटियरिया गांव)

4. रवि कुमार पिता महंत राम (मुरारपुर गांव)

5. मंटू कुमार पिता राम सुंदरम राम (मुरारपुर गांव)

6. सुकेत कुमार पिता शिवजी पासवान चिरैया थाना

7. मिंटू कुमार पिता सतेंद्र पासवान (घोड़ासहन थाना)

हादसे में ये लोग हुए घायल

1. मनु पासवान, चिरैया (पूर्वी चंपारण)

2. नितेश पासवान, चिरैया (पूर्वी चंपारण)

3. कन्हैया पासवान, चिरैया (पूर्वी चंपारण)

4. आशिक पासवान, चिरैया (पूर्वी चंपारण)

5. दीपलाल कुमार, चिरैया (पूर्वी चंपारण)

6. अनुप कुमार,पिता-दिनेश पासवान, ग्राम-मटियरिया, पो०-मखुआ, थाना+प्र०-हरसिद्धि (पूर्वी चंपारण)

मृतकों को श्रम विभाग की तरफ से मिलेंगे चार-चार लाख रुपये

सभी घायल श्रमिकों को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना-2008 के अंतर्गत घायल होने की स्थिति में पूर्ण अपंगता अथवा आंशिक अपंगता से लाभान्वित योजना राशि उपलब्ध कराने को लेकर सम्पूर्ण कागजात बनवाने एवं संबंधित प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु कार्यवाही चल रही है. वहीं घटना में मृतकों को श्रम विभाग के तरफ से चार-चार लाख रुपया मुआवजा बिहार सरकार द्वारा दिलाए जाने को लेकर कागजी प्रक्रिया की जा रही है. यह हादसा न सिर्फ मजदूर परिवारों के लिए एक बड़ा दुख है, बल्कि पूरे पूर्वी चंपारण जिले के लिए गहरी पीड़ा और शोक का कारण बन गया है. गांव-गांव में सिर्फ एक ही चर्चा है. रोजगार की तलाश में गए मजदूर अब कभी वापस नहीं लौट पाए.

