हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराजस्थान फैक्ट्री ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 7 मजदूरों के शव एकसाथ आए मोतिहारी, मचा कोहराम

राजस्थान फैक्ट्री ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 7 मजदूरों के शव एकसाथ आए मोतिहारी, मचा कोहराम

Bihar News: भिवाड़ी फैक्ट्री विस्फोट में मृत पूर्वी चंपारण के 7 मजदूरों के शव DNA पहचान के बाद मोतिहारी पहुंचे. शव पहुंचते ही पूरे गांवों में मातम छा गया. विभाग की तरफ से मुआवजा प्रक्रिया शुरू हो गई.

By : अरविंद कुमार, मोतिहारी | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Feb 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में स्थित एक पटाखा और केमिकल फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद रविवार को सातवें दिन सात शव मोतिहारी सदर अस्पताल पहुंचे.

डीएनए जांच के बाद शवों की पहचान होने पर राजस्थान प्रशासन की निगरानी में एंबुलेंस से सभी शव मोतिहारी लाए गए. जहां पोस्टमार्टम के बाद अलग-अलग गांवों के लिए सात एंबुलेंस के जरिए परिजनों को सौंपे गए.

क्या है पूरा मामला

पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया श्रम पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि यह विस्फोट इतना भयानक था कि मृतकों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए थे. जिससे तत्काल पहचान संभव नहीं हो सकी. इसी कारण राजस्थान प्रशासन ने सभी शवों का डीएनए परीक्षण कराया. रिपोर्ट आने के बाद ही सात मजदूरों की शिनाख्त हो पाई. पहचान प्रक्रिया पूरी होने में लगभग एक सप्ताह लगा. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव बिहार भेजे गए.

जैसे ही शव गांवों में पहुंचे, पूरे इलाके में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांवों में गमगीन माहौल बना हुआ है और हर आंख नम है. प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भी सहयोग किया जा रहा है. इस हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान रविवार सुबह एक और मजदूर की मौत हो गई, जिसका शव अभी लाया जाना बाकी है.

पूर्वी चंपारण के चिरैया के लेबर अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि मृत मजदूरों के परिजनों को बिहार सरकार की ओर से मुआवजा राशि दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं घायल मजदूरों को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत सहायता देने के लिए कागजी कार्यवाही चल रही है.

फैक्ट्री विस्फोट ने इन लोगों की ले ली जान

1. अभिषेक कुमार पिता- राजेंद्र सिंह (मटियरिया गांव)
2. श्याम कुमार पिता राजदेव राम (मटियरिया गांव)
3. अमरेश कुमार पिता कृष्णा राम (मटियरिया गांव)
4. रवि कुमार पिता महंत राम (मुरारपुर गांव)
5. मंटू कुमार पिता राम सुंदरम राम (मुरारपुर गांव)
6. सुकेत कुमार पिता शिवजी पासवान चिरैया थाना
7. मिंटू कुमार पिता सतेंद्र पासवान (घोड़ासहन थाना)

हादसे में ये लोग हुए घायल

1. मनु पासवान, चिरैया (पूर्वी चंपारण)

2. नितेश पासवान, चिरैया (पूर्वी चंपारण)

3. कन्हैया पासवान, चिरैया (पूर्वी चंपारण)

4. आशिक पासवान, चिरैया (पूर्वी चंपारण)

5. दीपलाल कुमार, चिरैया (पूर्वी चंपारण)

6. अनुप कुमार,पिता-दिनेश पासवान, ग्राम-मटियरिया, पो०-मखुआ, थाना+प्र०-हरसिद्धि (पूर्वी चंपारण)

मृतकों को श्रम विभाग की तरफ से मिलेंगे चार-चार लाख रुपये

सभी घायल श्रमिकों को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना-2008 के अंतर्गत घायल होने की स्थिति में पूर्ण अपंगता अथवा आंशिक अपंगता से लाभान्वित योजना राशि उपलब्ध कराने को लेकर सम्पूर्ण कागजात बनवाने एवं संबंधित प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु कार्यवाही चल रही है. वहीं घटना में मृतकों को श्रम विभाग के तरफ से चार-चार लाख रुपया मुआवजा बिहार सरकार द्वारा दिलाए जाने को लेकर कागजी प्रक्रिया की जा रही है. यह हादसा न सिर्फ मजदूर परिवारों के लिए एक बड़ा दुख है, बल्कि पूरे पूर्वी चंपारण जिले के लिए गहरी पीड़ा और शोक का कारण बन गया है. गांव-गांव में सिर्फ एक ही चर्चा है. रोजगार की तलाश में गए मजदूर अब कभी वापस नहीं लौट पाए.

ये भी पढ़िए - नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'

Published at : 22 Feb 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
East Champaran Rajasthan News Rajasthan Accident BIHAR NEWS Bhiwadi Factory Explosion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राजस्थान फैक्ट्री ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 7 मजदूरों के शव एकसाथ आए मोतिहारी, मचा कोहराम
राजस्थान फैक्ट्री ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 7 मजदूरों के शव एकसाथ आए मोतिहारी, मचा कोहराम
बिहार
अब किस बात पर भड़के खेसारी लाल यादव? बोले- 'गलत को गलत कहने का साहस रखना चाहिए'
अब किस बात पर भड़के खेसारी लाल यादव? बोले- 'गलत को गलत कहने का साहस रखना चाहिए'
बिहार
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का तंज, 'अब गांधीजी की...'
'अब गांधीजी की कांग्रेस नहीं रही', AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज
बिहार
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'
Advertisement

वीडियोज

India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
बिहार
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का तंज, 'अब गांधीजी की...'
'अब गांधीजी की कांग्रेस नहीं रही', AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
ट्रेंडिंग
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
शिक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget