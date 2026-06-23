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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा ऐक्शन, गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज

भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा ऐक्शन, गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज

Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी की मां के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है. घटना के बाद शाहपुर थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था.

Written By : विशाल कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 23 Jun 2026 04:28 PM (IST)
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भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा ऐक्शन लिया गया है. भरत तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन के आधार पर पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. भोजपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राज ने मंगलवार (23 जून, 2026) को एबीपी न्यूज़ से इसकी पुष्टि की है. घटना के बाद शाहपुर थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था.

बता दें कि इस केस में अब तक पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है. इनमें तत्कालीन शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार, पु.अ.नि अंकित आर्यन, पु.अ.नि हरश्चिंद्र कुमार, स.अ.नि. रामाशंकर यादव और महिला सिपाही मीरा कुमारी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: 24 को महापंचायत, UP सहित कई राज्यों से जुटेगी भीड़, प्रशांत किशोर भी पहुंचेंगे

आवेदन में क्या कुछ कहा गया?

भरत तिवारी की मां आशा देवी ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनका बेटा (भरत भूषण तिवारी) बाढ़ विस्थापितों की समस्याओं को लेकर लगातार प्रशासन से संघर्ष कर रहा था. घटना वाले दिन कई पुलिस पदाधिकारी और जवान उनके घर पहुंचे और भरत तिवारी को अपने साथ चलने को कहा. 

आवेदन में दावा किया गया है कि पुलिस के सामने पहुंचने के बाद भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव के दौरान अपने हाथ में मौजूद हथियार फेंक दिया और स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया था. इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और बाद में उन पर लगातार गोलियां चलाईं. आवेदन के अनुसार भरत तिवारी को पांच गोली मारी गई थी. भरत तिवारी की मां ने आवेदन में लिखा है कि जगदीशपुर पुलिस उपाधीक्षक के आदेश पर गोली मारी गई है.

आशा देवी ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई और कई घंटों तक परिजनों को सही जानकारी नहीं दी गई. बाद में शाम के समय सूचना दी गई कि भरत तिवारी की मौत हो चुकी है. अब इसी आवेदन के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: एनकाउंटर पर नेताओं की बयानबाजी से भड़की BJP! कहा- 'जब तक…'

Published at : 23 Jun 2026 04:11 PM (IST)
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