नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने BJP को दे डाली नसीहत, 'राजनीति का स्तर बचाकर रखना चाहिए'

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली करने को लेकर सियासत जारी है. इसे लेकर जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है. जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी का दावा है कि चोरी छिपे रात में राबड़ी देवी का आवास खाली किया जा रहा है. आखिर जनता और मीडिया से क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्या खजाना छुपा के रखा गया था? इस पर उन्होंने कहा कि राजनीति का स्तर बचाकर रखना चाहिए. खजाना लेकर जा रहे हैं तो उनके पीछे पुलिस लगा दीजिए.

बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, ''दिन या रात में राबड़ी देवी के आवास से सामान ले जाया जा रहा है, इससे क्या मतलब है? दिन में वाहनों को ले जाने में दिक्कत हो रही होगी इसलिए रात में सामान ले जा रहे हैं.''

नोटिस मिला है तो आवास खाली कर देना चाहिए-अशोक चौधरी

उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आवास खाली किया जा रहा है या नहीं, सच में यह मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सरकार ने अगर खाली करने का नोटिस दिया है तो खाली कर देना चाहिए. दूसरा आवास आवंटित हो गया है.

राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का मिला था नोटिस

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने का नोटिस दिया था. इसके बाद पटना के हार्डिंग रोड स्थित 39 नंबर का नया सरकारी बंगला राबड़ी देवी के नाम आवंटित किया गया है. यह आवास उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद के आधार पर दिया गया है. आरजेडी की ओर से पहले दावा किया गया था कि लालू-राबड़ी परिवार यह आवास खाली नहीं करेगा.

नितिन नबीन से RLM विधायकों की मुलाकात पर क्या बोले?

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से RLM विधायकों की हुई मुलाकात पर भी मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है. आरजेडी के दावे पर उन्होंने कहा, ''जनता आरजेडी (RJD) को रिजेक्ट कर चुकी है. ये लोग मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं. अपने दिमाग की उपज को जनता पर थोपना चाह रहे हैं.''

RLM के 3 विधायकों ने की थी नितिन नबीन से मुलाकात

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के तीन विधायकों ने बुधवार (24 दिसंबर) को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की थी. इन विधायकों में माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो शामिल रहे. मुलाकात की तस्वीर को रामेश्वर महतो ने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया था. रामेश्वर महतो ने इसे औपचारिक और शिष्टाचार भेंट बताया. वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर सबकुछ ठीक नहीं है और विधायकों में नाराजगी है.