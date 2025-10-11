Bihar Election: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इन 32 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जारी कर दी लिस्ट!

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहली सूची जारी कर दी है. इसमें पार्टी ने 32 सीटों का ऐलान किया है जहां पार्टी अपने उम्मीदवारों को टिकट देगी. सीटों के ऐलान के साथ ही ओवैसी की पार्टी तीसरे मोर्चा बनाने की कवायद में जुट गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा.

इन 32 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार

जिला किशनगंज: बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज विधानसभा

जिला पूर्णिया: अमौर, बायसी और क़स्बा विधानसभा

जिला कटिहार: बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा विधानसभा

जिला अररिया: जोकीहाट और अररिया विधानसभा

जिला गया: शेरघाटी और बेला विधानसभा

जिला मोतिहारी: ढाका और नरकटिया विधानसभा

जिला नवादा: नवादा शहर विधानसभा

जिला जमुई: सिकंदरा विधानसभा

जिला भागलपुर: भागलपुर और नाथनगर विधानसभा

जिला सिवान: सिवान विधानसभा

जिला दरभंगा: जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण और गौरा बौराम विधानसभा

जिला समस्तीपुर: कल्याणपुर विधानसभा

जिला सीतामढ़ी: बाजपट्टी विधानसभा

जिला मधुबनी: बिस्फी विधानसभा

जिला वैशाली: महुआ विधानसभा

जिला गोपालगंज: गोपालगंज विधानसभा