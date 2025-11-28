WPL 2026: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का मेगा ऑक्शन गुरुवार को खत्म हुआ. इस बार के ऑक्शन में भी कई रिकॉर्ड टूटे, बड़े नामों पर जमकर पैसा बरसा और कुछ अनकैप्ड खिलाड़ियों ने भी टीमों का ध्यान खींचा. भारत की वर्ल्ड कप हीरो दीप्ति शर्मा ने इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. यूपी वॉरियर्स ने अपना RTM (राइट टू मैच) इस्तेमाल करते हुए दीप्ति को 3.2 करोड़ रुपये में फिर अपने खेमे में शामिल किया, जो WPL इतिहास की संयुक्त रूप से दूसरी सबसे महंगी भारतीय खरीद बन गईं.

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की अमेलिया केर इस ऑक्शन की सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी बनी. उन्हें मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा. जानिए सभी टीमों के फाइनल स्क्वॉड और उनकी सैलरी के बारें में सबकुछ

मुंबई इंडियंस

नैट सिवर-ब्रंट (3.5 करोड़), हरमनप्रीत कौर (2.5 करोड़), हेली मैथ्यूज (1.75 करोड़), अमनजोत कौर (1 करोड़), जी कमलिनी (50 लाख), अमेलिया केर (3 करोड़), शबनम इस्माइल (60 लाख), संस्कृति गुप्ता (20 लाख), सजीवन सजना (75 लाख), राहिला फिरदौस (10 लाख), निकोला कैरी (30 लाख), पूनम खेमनार (10 लाख), त्रिवेणी वशिष्ठ (20 लाख), नल्ला रेड्डी (10 लाख), सायका इशाक (30 लाख), मिली इलिंगवर्थ (10 लाख)

दिल्ली कैपिटल्स

जेमिमा रोड्रिग्स (2.2 करोड़), शेफाली वर्मा (2.2 करोड़), एनेबल सदरलैंड (2.2 करोड़), मैरिजॉन कैप (2.2 करोड़), निकी प्रसाद (50 लाख), लॉरा वोल्वार्ड्ट (1.1 करोड़), चिनेल हेनरी (1.3 करोड़), श्री चरणी (1.3 करोड़), स्नेह राणा (50 लाख), लिजली ली (30 लाख), दीया यादव (10 लाख), तानिया भाटिया (30 लाख), ममता मदिवाला (10 लाख), नंदनी शर्मा (20 लाख), लूसी हैमिल्टन (10 लाख), मिन्नू मणि (40 लाख)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

स्मृति मंधाना (3.5 करोड़), ऋचा घोष (2.75 करोड़), एलिस पेरी (2 करोड़), श्रेयंका पाटिल (60 लाख), जॉर्जिया वोल (60 लाख), नादिन डे क्लर्क (65 लाख), राधा यादव (65 लाख), लॉरेन बेल (90 लाख), लिंसे स्मिथ (30 लाख), प्रेमा रावत (20 लाख), अरुंधति रेड्डी (75 लाख), पूजा वस्त्रकार (85 लाख), ग्रेस हैरिस (75 लाख), गौतमी नाइक (10 लाख), प्रथ्योषा कुमार (10 लाख), डी हेमलता (30 लाख)

गुजरात जायंट्स

एश्ले गार्डनर (3.5 करोड़), बेथ मूनी (2.5 करोड़), सोफी डिवाइन (2 करोड़), रेणुका सिंह (60 लाख), भारती फुलमाली (70 लाख), टिटस साधु (30 लाख), काशवी गौतम (65 लाख), कनिका आहूजा (30 लाख), तनुजा कंवर (45 लाख), जॉर्जिया वेयरहम (1 करोड़), अनुष्का शर्मा (45 लाख), हैप्पी कुमारी (10 लाख), किम गार्थ (50 लाख), यास्तिका भाटिया (50 लाख), शिवानी सिंह (10 लाख), डैनी वायट-हॉज (50 लाख), राजेश्वरी गायकवाड़ (40 लाख), आयुषी सोनी (30 लाख)

यूपी वारियर्स

श्वेता सहरावत (50 लाख), दीप्ति शर्मा (3.2 करोड़), सोफी एक्लेस्टोन (85 लाख), मेग लैनिंग (1.9 करोड़), फोएबे लिचफील्ड (1.2 करोड़), किरण नवगिरे (60 लाख), हरलीन देओल (50 लाख), क्रांति गौड़ (50 लाख), आशा सोभाना (1.1 करोड़), डिएंड्रा डॉटिन (80 लाख), शिखा पांडे (2.4 करोड़), शिप्रा गिरी (10 लाख), सिमरन शेख (10 लाख), तारा नॉरिस (10 लाख), क्लो ट्रायन (30 लाख), सुमन मीना (10 लाख), जी त्रिशा (10 लाख), प्रतिका रावल (50 लाख)