आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया. यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे गौरवशाली पल बन गई, जिसमें टीम की तीन खिलाड़ियों - अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने निर्णायक भूमिका निभाई.

शेफाली का आतिशी प्रदर्शन

सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. उन्होंने 87 रनों की पारी खेली, जिसमें चौके-छक्कों की झड़ी लगाई. बल्लेबाजी के साथ ही शेफाली ने गेंद से भी कमाल दिखाया और दो महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनका यह ऑलराउंड प्रदर्शन भारत की जीत की नींव साबित हुआ.

दीप्ति शर्मा बनी 'मैच विनर'

दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर साबित किया कि वह टीम इंडिया की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं. उन्होंने न सिर्फ 58 रन की उपयोगी पारी खेली, बल्कि गेंदबाजी में तो साउथ अफ्रीकी टीम को घुटनों पर ला दिया. दीप्ति ने 9.3 ओवरों में मात्र 39 रन देकर पांच विकेट झटके. उनका यह स्पेल मैच का टर्निंग पॉइंट बना, जिसने अफ्रीका की पारी को 246 रनों पर समेट दिया.

अमनजोत की करिश्माई फील्डिंग

फाइनल में अमनजोत कौर की फील्डिंग सबसे अलग रही. जब साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी खतरनाक होती जा रही थी, तभी अमनजोत ने बुलेट थ्रो से ताजमिन ब्रिट्स को रनआउट कर भारत को पहला ब्रेकथ्रू दिलाया. इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ट का शानदार कैच लपककर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. उनके ये दो निर्णायक मोमेंट भारत की जीत में छिपे असली 'गेम चेंजर' साबित हुए.

साउथ अफ्रीका की अच्छी शुरुआत धरी रह गई

साउथ अफ्रीका ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत की थी. कप्तान लॉरा वोलवार्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने 51 रनों की साझेदारी की, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की. सुने लुस (25) और एनेरी डर्कसन (35) ने कोशिश की, मगर दीप्ति शर्मा के स्पिन जाल में सभी फंस गए.