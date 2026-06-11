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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIndia Vs Pakistan: बस तीन दिन बाद क्रिकेट के मैदान पर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, किसका पलड़ा है भारी

India Vs Pakistan: बस तीन दिन बाद क्रिकेट के मैदान पर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, किसका पलड़ा है भारी

महिला टी20 विश्व कप 2026 में क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा. 14 जून को एजबेस्टन के मैदान पर जब दोनों टीमें आमने- सामने उतरेंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 11 Jun 2026 09:54 AM (IST)
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आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी. ये मुकाबला एजबेस्टन के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय टीम का पलड़ा भारी माना जा रहा है.

महिला टी20 विश्व कप 2026 में क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा. 14 जून को एजबेस्टन के मैदान पर जब दोनों टीमें आमने- सामने उतरेंगी, तब सिर्फ दो अंक ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई भी दांव पर होगी. टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पहला मैच होगा.

दोनों टीमों पर इस विश्वकप की शुरुआत को यादगार बनाने का दबाव भी रहेगा. हालिया प्रदर्शन और टीम संतुलन को देखते हुए भारतीय टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है. आइए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं?

भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच जब भी टी20 क्रिकेट में मुकाबला हुआ है, ज्यादातर मौकों पर भारतीय टीम ने अपना वर्चस्व कायम रखा है. खासकर आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहद शानदार रहा है. दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के कारण महिला क्रिकेट में कभी भी दिवपक्षीय टी20 सीरीज आयोजित नहीं हुई है. ऐसे में दोनों टीमें केवल बड़े बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों- जैसे आईसीसी इवेंट्स, एशिया कप, एशियन गेम्स और कॉमनकेल्थ गेम्स- में ही आमने-सामने आती हैं. इन मंचों पर भी भारतीय टीम का पलड़ा अक्सर पाकिस्तान पर भारी रहा है, जिससे हर नए मुकाबले से पहले टीम इंडिया को प्रबल दावेदार माना जाता है.

टी20 क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच हुए मुकाबलों के आंकड़े भारतीय टीम की मजबूत पकड़ को दर्शाते हैं. दोनों देशों के बीच अब तक खेले गए 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत ने 13 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान केवल 3 मुकाबले अपने नाम कर पाया है. विश्व कप जैसे बड़े मंच पर भी भारतीय टीम का रिकॉर्ड बेहतर रहा है.

महिला टी20 विश्व कप में दोनों टीमें 8 बार आमने-सामने आई हैं, जिनमें भारत ने 6 मैच जीते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ 2 जीत मिली हैं. सबसे हालिया भिड़ंत 2024 महिला टी20 विश्व कप में हुई थी, जहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था.

Published at : 11 Jun 2026 09:54 AM (IST)
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Edgbaston Pakistan Women's T20 World Cup INDIA
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