भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली एक बार फिर सुर्खियों में हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है. पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा जोरों पर थी कि विराट और रोहित शर्मा दोनों का यह ऑस्ट्रेलिया दौरा उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की आखिरी सीरीज हो सकता है. अब विराट ने खुद इन अफवाहों पर बड़ा जवाब दिया है.

विराट के पोस्ट ने मचाई हलचल

हाल ही में विराट कोहली ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, “आप असलियत में तब ही असफल हो जाते हैं, जब आप खुद हार मानने का फैसला करते हैं.”

विराट के इस पोस्ट को उनके वनडे करियर के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है. उन्होंने पहले ही टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, और अब वे सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं. फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच यह सवाल उठ रहा था कि क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक विराट टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे.

The only time you truly fail, is when you decide to give up. — Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025

सेलेक्टर्स और कोच ने भी दी सफाई

इन चर्चाओं के बीच बीसीसीआई चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने भी स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर टीम में चुना गया है. अगरकर ने कहा, “जहां तक मुझे पता है, दोनों खिलाड़ियों ने अपने फिटनेस टेस्ट पास कर लिए हैं और वे पूरी तरह फिट हैं. ऐसे में रिटायरमेंट की बात करना अभी जल्दबाजी होगी.”

अगरकर ने यह भी कहा कि विराट और रोहित दोनों टीम इंडिया के लिए अहम हैं और उनके अनुभव की जरूरत भविष्य की बड़ी सीरीज में भी पड़ेगी.

वहीं टीम इंडिया को टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के भविष्य की जगह वर्तमान पर ध्यान देना जरूरी है. गंभीर ने कहा, “50 ओवर का वर्ल्ड कप अभी ढाई साल दूर है. हमें इस वक्त के प्रदर्शन पर फोकस करना चाहिए. विराट और रोहित दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया में उनका अनुभव टीम के बहुत काम आएगा.”

विराट का यह दौरा टीम इंडिया के लिए भी अहम है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा से भारत की भिड़ंत रोमांचक रही है, और इस बार टीम का लक्ष्य सीरीज जीतकर 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी को मजबूती देना है.