ICC ODI Ranking: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में धमाकेदार शतक जड़ दिया. उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह आधुनिक क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं. रांची में खेले गए मुकाबले में कोहली ने जबरदस्त अंदाज में 100 रन पूरे किए और टीम इंडिया की पारी को मजबूती दी. उनके इस प्रदर्शन के बाद फैंस का पहला सवाल यही था की क्या कोहली की ICC ODI रैंकिंग बदल गई है?

जानिए किस नंबर पर पहुंचे स्टार बल्लेबाज

ICC की पुरुष ODI बल्लेबाजी रैंकिंग के मुताबिक विराट कोहली फिलहाल पांचवे स्थान पर बने हुए हैं. उनके रेटिंग प्वाइंट्स 725 हैं. हालांकि उन्होंने शानदार शतक जड़ा है, लेकिन रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है. उनका करियर-बेस्ट रेटिंग 909 रहा है, जो उन्होंने 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किया था.

रोहित शर्मा का क्या हाल?

ODI रैंकिंग में भारत के कप्तान रोहित शर्मा अभी भी नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं, उनके पास 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं. दूसरी ओर युवा स्टार शुभमन गिल चौथे नंबर पर हैं और उनके 745 अंक हैं. गिल ने पिछले दो सालों में ODI में लगातार शानदार प्रदर्शन कर खुद को शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल किया है.

ये है टॉप-10 बल्लेबाजों की स्थिति

1. रोहित शर्मा (भारत) - 781

2. डेरिल मिचेल (न्यूज़ीलैंड) - 766

3. इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान) - 764

4. शुभमन गिल (भारत) - 745

5. विराट कोहली (भारत) - 725

6. बाबर आजम (पाकिस्तान) - 722

7. हैरी टेक्टर (आयरलैंड) - 708

8. शाई होप (वेस्टइंडीज) - 701

9. श्रेयस अय्यर (भारत) - 700

10. चरीथ असलंका (श्रीलंका) - 690

आगे रैंकिंग छलांग भी संभव

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अभी दो मैच और बाकी हैं. अगर कोहली आने वाले मुकाबलों में भी अपनी यही शानदार फॉर्म जारी रखते हैं, तो उनकी रैंकिंग में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. कोहली के पास टॉप-3 में पहुंचने का सुनहरा मौका है, क्योंकि उनके और ऊपर के खिलाड़ियों के बीच अंतर बहुत बड़ा नहीं है.