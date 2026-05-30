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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएशियन गेम्स का सपना टूटने पर भावुक हुईं विनेश फोगाट, कहा- मैं हारी नहीं हूं...

एशियन गेम्स का सपना टूटने पर भावुक हुईं विनेश फोगाट, कहा- मैं हारी नहीं हूं...

Vinesh Phogat Statement Asian Games 2026: एशियाई खेलों के ट्रायल्स में विनेश फोगाट को हार मिली है. मीनाक्षी गोयत के खिलाफ हार के बाद विनेश की पहली प्रतिक्रिया सामने आई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 May 2026 07:01 PM (IST)
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विनेश फोगात एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई हैं. उन्हें दिल्ली में हो रहे ट्रायल्स के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत के हाथों 4-6 से शिकस्त झेलनी पड़ी. विनेश 8 साल बाद एशियाई खेलों में वापसी का सपना देख रही थीं. सेमीफाइनल हारने के बाद विनेश का पहला बयान सामने आया है. विनेश ने साफ किया कि वो हारी जरूर हैं, लेकिन फेल नहीं हुई हैं. विनेश 53 किलोग्राम भारवर्ग में हिस्सा लेना चाहती थीं, इसलिए ट्रायल्स में उन्हें इसी भारवर्ग में कुश्ती करने की अनुमति मिली थी.

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के खिलाफ केस को लेकर विनेश फोगाट ने कहा, "मैं हारी नहीं हूं. मैं एक पूरे सिस्टम से लड़ाई लड़ रही थी. मैं एक जगह अकेली खड़ी थी, जबकि दूसरी ओर सब मेरे खिलाफ थे."

आपको बता दें विनेश को पहले केवल 50 किलोग्राम भारवर्ग में कुश्ती करने के लिए कहा गया था. पिछले 4 इंटरनेशनल इवेंट्स को इस फैसले का आधार बताया गया. मगर विनेश ने इसका विरोध करते हुए भारतीय कुश्ती संघ पर भेदभाव के आरोप लगाए थे. मामला जब WFI अध्यक्ष संजय सिंह के पास पहुंचा, तब उन्होंने विनेश को 53 किलोग्राम भारवर्ग में कुश्ती करने की अनुमति दी थी.

विनेश ने कहा - मुझे हर एक अंक के लिए संघर्ष करना पड़ा. मुझे उचित न्याय नहीं मिला.

एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान में होना है, जो 19 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेंगे. एशियन गेम्स में क्रिकेट समेत 43 अलग-अलग खेल खेले जाएंगे. विनेश फोगाट के इतिहास को उठाकर देखें तो वे 2 बार एशियाई खेलों में पदक विजेता रही हैं. 2014 इन्चियोन गेम्स में उन्होंने 48 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक जीता था. वहीं 2018 जकार्ता गेम्स में उन्होंने 50 किलोग्राम भारवर्ग में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 May 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
WRESTLING VINESH PHOGAT Asian Games 2026
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