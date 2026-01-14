अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भारतीय फैंस की नजरें एक बार फिर अपनी युवा टीम पर टिकी हुई हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत 15 जनवरी से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को खेला जाएगा. इस बार अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर कर रहे हैं. कुल 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार ग्रुप में रखा गया है.

ग्रुप स्टेज से शुरू होगी भारत की चुनौती

भारतीय अंडर-19 टीम को ग्रुप A में जगह मिली है. इस ग्रुप में भारत के साथ USA, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड जैसी टीमें मौजूद हैं. टीम इंडिया अपना पहला मैच टूर्नामेंट के पहले ही दिन खेलेगी. 15 जनवरी को भारत का सामना USA से होगा. यह मुकाबला जिम्बाब्वे के बुलावायो शहर में खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा.

लगातार तीन अहम मुकाबले खेलेगा भारत

पहले मैच के बाद भारतीय टीम 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी. यह मुकाबला सिर्फ अंक तालिका के लिहाज से ही नहीं, बल्कि मानसिक बढ़त के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है. इसके बाद भारत अपने आखिरी लीग मैच में 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़गी. तीनों मुकाबले बुलावायो में ही आयोजित होंगे. ग्रुप की टॉप दो टीमें अगले दौर में प्रवेश करेंगी.

बाकी ग्रुप में भी कड़ी टक्कर

ग्रुप B- पाकिस्तान, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड

ग्रुप C- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जापान

ग्रुप D- में दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, तंजानिया

अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा

भारतीय अंडर-19 टीम अब तक इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है. भारत ने कुल 5 बार यह खिताब जीता है. ऑस्ट्रेलिया 4 बार चैंपियन रहा है और वही मौजूदा विजेता भी है. पिछली बार फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में इस बार टीम इंडिया के पास हिसाब बराबर करने का सुनहरा मौका होगा.

वैभव सूर्यवंशी से बड़ी उम्मीदें

इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की हो रही है. प्रैक्टिस मैचों में उनके प्रदर्शन ने फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों को प्रभावित किया है. घरेलू क्रिकेट से लेकर अंडर-19 स्तर तक लगातार रन बनाने वाले वैभव पर इस वर्ल्ड कप में खास नजरें रहेंगी. अगर उनका बल्ला चला, तो भारत का खिताब सपना हकीकत में बदल सकता है.

भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद एनान, एरन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए. पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.