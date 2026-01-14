हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सU19 World Cup की उलटी गिनती शुरू, भारत किस टीम के खिलाफ करेगा अभियान की शुरुआत, जानिए पूरा शेड्यूल

U19 World Cup की उलटी गिनती शुरू, भारत किस टीम के खिलाफ करेगा अभियान की शुरुआत, जानिए पूरा शेड्यूल

U19 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 15 जनवरी से होने जा रही है. जिसमें टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत USA के खिलाफ करेगी. ग्रुप स्टेज में भारत को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों से भी भिड़ना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Jan 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भारतीय फैंस की नजरें एक बार फिर अपनी युवा टीम पर टिकी हुई हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत 15 जनवरी से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को खेला जाएगा. इस बार अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर कर रहे हैं. कुल 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार ग्रुप में रखा गया है.

ग्रुप स्टेज से शुरू होगी भारत की चुनौती

भारतीय अंडर-19 टीम को ग्रुप A में जगह मिली है. इस ग्रुप में भारत के साथ USA, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड जैसी टीमें मौजूद हैं. टीम इंडिया अपना पहला मैच टूर्नामेंट के पहले ही दिन खेलेगी. 15 जनवरी को भारत का सामना USA से होगा. यह मुकाबला जिम्बाब्वे के बुलावायो शहर में खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा.

लगातार तीन अहम मुकाबले खेलेगा भारत

पहले मैच के बाद भारतीय टीम 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी. यह मुकाबला सिर्फ अंक तालिका के लिहाज से ही नहीं, बल्कि मानसिक बढ़त के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है. इसके बाद भारत अपने आखिरी लीग मैच में 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़गी. तीनों मुकाबले बुलावायो में ही आयोजित होंगे. ग्रुप की टॉप दो टीमें अगले दौर में प्रवेश करेंगी.

बाकी ग्रुप में भी कड़ी टक्कर

ग्रुप B- पाकिस्तान, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड 

ग्रुप C- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जापान 

ग्रुप D- में दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, तंजानिया 

अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा

भारतीय अंडर-19 टीम अब तक इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है. भारत ने कुल 5 बार यह खिताब जीता है. ऑस्ट्रेलिया 4 बार चैंपियन रहा है और वही मौजूदा विजेता भी है. पिछली बार फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में इस बार टीम इंडिया के पास हिसाब बराबर करने का सुनहरा मौका होगा.

वैभव सूर्यवंशी से बड़ी उम्मीदें

इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की हो रही है. प्रैक्टिस मैचों में उनके प्रदर्शन ने फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों को प्रभावित किया है. घरेलू क्रिकेट से लेकर अंडर-19 स्तर तक लगातार रन बनाने वाले वैभव पर इस वर्ल्ड कप में खास नजरें रहेंगी. अगर उनका बल्ला चला, तो भारत का खिताब सपना हकीकत में बदल सकता है. 

भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद एनान, एरन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए. पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.

Published at : 14 Jan 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Full Schedule IND Vs BAN IND Vs USA U19 WORLD CUP Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, अमेरिका पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-पाकिस्तान की रैंक कर देगी हैरान!
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, US पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-PAK की रैंक कर देगी हैरान!
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
क्रिकेट
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
Advertisement

वीडियोज

ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त CM Yogi, छेड़खानी करने वालों को खुली चेतावनी
क्या 'हिंदू-मुस्लिम' ध्रुवीकरण ही है जीत का नया शॉर्टकट?
क्या BMC चुनाव में नोट बांटे जा रहे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, अमेरिका पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-पाकिस्तान की रैंक कर देगी हैरान!
दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, US पहले और चीन नंबर-2 पर, भारत-PAK की रैंक कर देगी हैरान!
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
दिल्ली में कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, घना कोहरा-शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, 615 तक पहुंचा AQI
क्रिकेट
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन
इंडिया
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक
साउथ सिनेमा
चिरंजीवी की फिल्म ने 'द राजा साब' और 'धुरंधर' को धो डाला, दो दिन में धड़ाधड़ छापे इतने करोड़
चिरंजीवी की फिल्म ने 'द राजा साब'-'धुरंधर' को धो डाला, 2 दिन में छप्परफाड़ कमाई
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड को घोषित किया आतंकी संगठन, किन देशों को झटका?
ट्रंप का बड़ा फैसला, US ने मुस्लिम ब्रदरहुड को घोषित किया आतंकी संगठन, किन देशों को झटका?
जनरल नॉलेज
Vande Bharat Sleeper Express: एक किमी ले जाने में कितने रुपये लेती है वंदे भारत स्लीपर, यह राजधानी-शताब्दी से कितना ज्यादा?
एक किमी ले जाने में कितने रुपये लेती है वंदे भारत स्लीपर, यह राजधानी-शताब्दी से कितना ज्यादा?
यूटिलिटी
सड़क पर चलते वक्त रहें सावधान, चाइनीज मांझा बन सकता है जान का दुश्मन
सड़क पर चलते वक्त रहें सावधान, चाइनीज मांझा बन सकता है जान का दुश्मन
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget