आईपीएल 2026 में, राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाज़ी की जमकर तारीफ हुई. वैभव के प्रदर्शन को देखकर सबका कहना था कि उनको भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए.

हालांकि, कई फैन्स से लेकर पूर्व क्रिकेटरों तक ने वैभव की बल्लेबाज़ी की तारीफ की लेकिन उनकी फिल्डिंग को लेकर निराशा जताई. कई पूर्व क्रिकेटर्स ने कहा कि अगर वैभव को लंबी पारी खेलना है तो उन्हें अभी से अपनी फिल्डिंग पर ध्यान देने की जरूरत है. वैभव ने ऐसा किया भी और अगर किसी को यकीन न हो तो उसे 17 जून को अफगानिस्तान ए के खिलाफ खेले गए मैच में उनका कैच देखना चाहिए.

दरअसल, वैभव सूर्यवंशी को श्रीलंका में चल रही ट्राई सीरीज के लिए टीम में लाया गया है. इस सीरीज के चार मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया, लेकिन, कुछ महत्तवपूर्ण रन वैभव के बल्ले से जरूर आए हैं.

वहीं सीरीज में एक और चीज जो वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया को दिखाया है वो है उनकी शानदार फील्डिंग. इस ट्राई सीरीज के मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी फील्डिंग की है. अफगानिस्तान ए के खिलाफ 17 जून को वैभव ने ऐसा कैच पकड़ा था, जिसकों आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता था. कैच को केवल वही खिलाड़ी लपक सकता था. जिसकी फिटनेस अच्छी हो.

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Vaibhav Sooryavanshi takes a stunning catch to send Khalid Taniwal packing 🤩



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आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने कुल 23 मैच खेला था, जिसमें उन्होंने सिर्फ दो ही कैच पकड़े. इसके अलावा कुछ मैचों में उनकी फिल्डिंग बेहद खराब रही. इसके बाद पूर्व क्रिकेटर और अपने समय के टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन फिल्डर मोहम्मद कैफ ने कहा था कि वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है तो फील्डिंग का स्तर बेहतर करना होगा.

अब कुछ हफ्तों बाद वैभव की फील्डिंग में सुधार देखने को मिल रहा है.

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