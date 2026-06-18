टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका, स्टार ऑलराउंडर पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा

महिला टी20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम की स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी श्रेयंका पाटिल चोटिल हो गई हैं. उन्हें बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान टखने में चोट आई है. श्रेयंका को अब तक विश्व कप में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी ज्यादा अवसर नहीं मिले हैं.

बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप में भारत और नीदरलैंड्स का मैच हुआ. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए थे. टीम इंडिया के लिए स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा, दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया. 210 रनों के लक्ष्य के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम पूरे 10 ओवर बल्लेबाजी नहीं कर पाई और 114 के स्कोर पट ऑलआउट हो गई.

स्टार ऑलराउंडर चोटिल

यह मामला नीदरलैंड्स की पारी के छठे ओवर का है, जब श्रेयंका अपने स्पेल का पहला ओवर करने आई थीं. पहली गेंद पर फीबी मोल्केनबोर ने लेग साइड की तरफ शॉट खेला, जिसके बाद गेंद को पकड़ने के लिए श्रेयंका खुद ही दौड़ पड़ीं. गेंद को रोकते समय श्रेयंका का टखना मुड़ गया.

फिजियो मैदान पर आया, लेकिन चोट गंभीर होने के कारण श्रेयंका को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया. उनके स्थान पर शेफाली वर्मा ने उस ओवर में बाकी पांच गेंद फेंकीं. इस चोट के कारण श्रेयंका के पूरे टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है.

BCCI ने जारी किया स्टेटमेंट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस विषय पर स्टेटमेंट जारी करके कहा, "श्रेयंका पाटिल को फील्डिंग के दौरान चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया. हम श्रेयंका के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं."

भारतीय टीम ने अभी तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं और वह फिलहाल ग्रुप ए के टॉप पर विराजमान है. टीम इंडिया ने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया था और दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स को 95 रनों के अंतर से हराया.

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