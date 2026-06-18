हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका, स्टार ऑलराउंडर पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा

टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका, स्टार ऑलराउंडर पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा

Shreyanka Patil Injury Update: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम को झटका लगा है. फिलहाल टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपने दोनों मैच जीतकर ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

महिला टी20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम की स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी श्रेयंका पाटिल चोटिल हो गई हैं. उन्हें बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान टखने में चोट आई है. श्रेयंका को अब तक विश्व कप में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी ज्यादा अवसर नहीं मिले हैं.

बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप में भारत और नीदरलैंड्स का मैच हुआ. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए थे. टीम इंडिया के लिए स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा, दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया. 210 रनों के लक्ष्य के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम पूरे 10 ओवर बल्लेबाजी नहीं कर पाई और 114 के स्कोर पट ऑलआउट हो गई.

स्टार ऑलराउंडर चोटिल

यह मामला नीदरलैंड्स की पारी के छठे ओवर का है, जब श्रेयंका अपने स्पेल का पहला ओवर करने आई थीं. पहली गेंद पर फीबी मोल्केनबोर ने लेग साइड की तरफ शॉट खेला, जिसके बाद गेंद को पकड़ने के लिए श्रेयंका खुद ही दौड़ पड़ीं. गेंद को रोकते समय श्रेयंका का टखना मुड़ गया.

फिजियो मैदान पर आया, लेकिन चोट गंभीर होने के कारण श्रेयंका को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया. उनके स्थान पर शेफाली वर्मा ने उस ओवर में बाकी पांच गेंद फेंकीं. इस चोट के कारण श्रेयंका के पूरे टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है.

BCCI ने जारी किया स्टेटमेंट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस विषय पर स्टेटमेंट जारी करके कहा, "श्रेयंका पाटिल को फील्डिंग के दौरान चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया. हम श्रेयंका के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं."

भारतीय टीम ने अभी तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं और वह फिलहाल ग्रुप ए के टॉप पर विराजमान है. टीम इंडिया ने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया था और दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स को 95 रनों के अंतर से हराया.

यह भी पढ़ें:

Women’s T20 World Cup: भारत की शेफाली वर्मा और पाकिस्तान की फातिमा सना ने रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड

शान से फाइनल में पहुंचा भारत, तिलक वर्मा का दमदार अर्धशतक; अफगानिस्तान को 101 रनों से रौंदकर किया कमाल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Women T20 World Cup India Women Cricket Team Shreyanka Patil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका, स्टार ऑलराउंडर पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा
टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका, स्टार ऑलराउंडर पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा
क्रिकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की शेफाली वर्मा और पाकिस्तान की फातिमा सना ने रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
भारत की शेफाली वर्मा और पाकिस्तान की फातिमा सना ने रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
क्रिकेट
शान से फाइनल में पहुंचा भारत, तिलक वर्मा का दमदार अर्धशतक; अफगानिस्तान को 101 रनों से रौंदकर किया कमाल
शान से फाइनल में पहुंचा भारत, अफगानिस्तान को 101 रनों से रौंदकर किया कमाल
क्रिकेट
मैदान पर भिड़े वैभव सूर्यवंशी पर बीसीसीआई का क्या होगा फैसला? फैन्स को सता रहा डर
मैदान पर भिड़े वैभव सूर्यवंशी पर बीसीसीआई का क्या होगा फैसला? फैन्स को सता रहा डर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Deal 2026: ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?
ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मुंबई के इस पॉश इलाके में शिफ्ट हुईं प्रीति जिंटा, हर महीने देंगी 6 लाख किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट सुनकर घूम जाएगा सिर
हर महीने 6 लाख किराया... मुंबई के बांद्रा में प्रीति जिंटा का लिया नया घर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए दिए इतने लाख
इंडिया
Congress on US -Iran Deal: ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
ऑटो
आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
ABP NEWS
एक नौजवान अपने पिता की अस्थियाँ विसर्जित कर रहा था, तभी पीछे से बंदर आए और...
एक नौजवान अपने पिता की अस्थियाँ विसर्जित कर रहा था, तभी पीछे से बंदर आए और...
ABP NEWS
डांस मूव्स के मामले में पवन सिंह लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
डांस मूव्स के मामले में पवन सिंह लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
ABP NEWS
ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ABP NEWS
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट पर झंडा लगाने से मनसे नाराज़
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट पर झंडा लगाने से मनसे नाराज़
ABP NEWS
चंबा में गाड़ी खाई में गिरी, दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत
चंबा में गाड़ी खाई में गिरी, दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत
Embed widget